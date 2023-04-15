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Назван безопасный срок хранения пасхальных яиц

Источник:
Sputnik
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Сваренное вкрутую яйцо следует съесть в течение 6–12 часов, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург, комментируя безвредный для здоровья срок хранения пасхальных яиц.

При хранении яиц в холодильнике период свежести продукта продлевается до 36 часов. Если хранить яйца слишком долго и съесть их позднее указанных сроков, можно спровоцировать инфекцию кишечника.

«Долго хранить продукт на столе, а потом уже после праздника обмениваться яйцами и дарить их небезопасно», — подчеркнул специалист, предупредив, что не стоит есть пасхальное яйцо, которое было подарено уже после праздников.

Чтобы избежать долгого хранения пасхальных яиц, достаточно сварить и окрасить перед праздником одно-два яйца на человека, посоветовал Гинзбург.

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Жизнь #Еда
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