Редкое астрономическое явление увидят земляне 11 апреля 2023 года — парад планет. Меркурий, Уран, Венера и Марс выстроятся в линию. Многие ассоциируют такие явления с дурными знамениями и катастрофами. Почему парадов планет побаиваются, как понаблюдать за ним и что на самом деле происходит в небе?

Астрономы предпочитают называть это небесное явление «сближением планет» — в этот момент космические объекты располагаются близко друг к другу по одну сторону от Солнца, если смотреть на Солнечную систему «сверху». С Земли кажется, что планеты находятся близко друг другу на небе.

Космические парады бывают малыми (три-четыре планеты) и большими (более пяти планет). Например, 4 июля 2020 года произошел редчайший парад всех девяти планет Солнечной системы. Следующий полный парад планет состоится только в 2161 году.

Когда будет парад планет в 2023 году

11 апреля 2023 года Меркурий, Уран, Венера и Марс станут видны вместе сразу после захода Солнца в небольшом 35-градусном секторе неба. Марс и Венера будут отлично наблюдаться невооруженным глазом, но чтобы найти Меркурий и Уран, потребуется мощный бинокль.

Чтобы поймать момент выстраивания всех планет в линию, нужно дождаться, когда Меркурий взойдет над горизонтом в созвездии Овна в ночь на 11 апреля. Во время выравнивания планета будет находиться на самом большом расстоянии от Солнца на небе, это лучшее время для наблюдения.

Самая яркая из парадной четверки Венера будет сиять в созвездии Тельца, а красный Марс будет виден чуть выше — в созвездии Близнецов на западном небосклоне. Тусклый Уран можно увидеть только с помощью бинокля — он расположен между Меркурием и Венерой в созвездии Овна.

Чтобы узнать идеальное время наблюдения парада планет и конкретное расположение Венеры, Меркурия, Марса и Урана в небе, проще всего воспользоваться популярными астрономическими приложениями — например, Sky Tonight или Star Walk 2.

Чем грозит парад планет?

Парады планет приобрели зловещую окраску после выхода в 1974 году научной книги «Эффект Юпитера», в которой астрономы связали катастрофические землетрясения с парадом планет, якобы вызвавшим сильные приливные силы. «Страшилка» оказалась ошибочной, однако успела распространиться среди обывателей.

Расчеты показывают, что парады планет не оказывают существенного гравитационного воздействия на Землю — это значит, что такие явления не могут провоцировать землетрясение или мощное наводнение.

Например, Юпитер в 26 тысяч раз тяжелее Луны, однако даже во время противостояния, когда расстояние между Землей и газовым гигантом минимально, гравитационное воздействие Юпитера на нашу планету примерно в 103 раза меньше, чем влияние Луны, поскольку потенциал гравитационного поля обратно пропорционален квадрату расстояния.

Даже если все планеты Солнечной системы соберутся на одной линии с Землей, общий гравитационный эффект будет микроскопическим, поэтому бояться парадов планет не стоит.

Как увидеть апрельский парад планет

Чтобы полюбоваться парадом планет 11 апреля, потребуется найти место с темным небом без светового загрязнения и с открытым горизонтом. Лучше всего выехать за пределы населенного пункта, иначе высокие здания помешают наблюдению Меркурия, который будет располагаться довольно низко у горизонта.

Что касается Урана, найти его на небосклоне без оптического прибора затруднительно — потребуется бинокль. 11 апреля — лучший день для наблюдений, однако парад планет будет видно в течение нескольких дней после этой даты, поэтому можно выбрать самую удобную ночь.

Небольшой лайфхак для поиска «парадной четверки» — в отличие от звезд, планеты в ночном небе не мерцают. Кроме этого, планеты «дрейфуют» по небосклону, посещая различные созвездия, тогда как звезды остаются в фиксированном положении относительно друг друга.

Следующий зрелищный парад планет состоится 17 июня 2023 года — тогда земляне смогут понаблюдать за большим выравниванием Меркурия, Урана, Юпитера, Нептуна и Сатурна в 93-градусном секторе неба.