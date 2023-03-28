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Пришельцы на пороге: Солнечную систему посетил звездолет-разведчик?

Источник:
Sibnet.ru
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Космический объект Оумуамуа, снятый в Солнечной системе в 2017 году
Межзвездный астероид Оумуамуа
Фото: European Southern Observatory / Attribution License
Гигантская материнская станция инопланетян посетила Солнечную систему. Такую разгадку межзвездного объекта Оумуамуа, зафиксированного в 2017 году, предложил департамент Министерства обороны США, занимающегося изучением НЛО. 

Инопланетный разведчик

Если верить американским астрофизикам и Пентагону, 19 октября 2017 года Солнечную систему посетил звездолет пришельцев. Речь о космическом объекте Оумуамуа, обнаруженном телескопом Pan-STARRS на Гавайах.

Первоначально его посчитали кометой, залетевшей из межзвездного пространства, так как объект двигался с негравитационным ускорением.

Однако у него отсутствовал хвост из пыли и газа, который возникает у всех комет при приближении к Солнцу. Поэтому объект переквалифицировали в астероид. Но его необычные свойства заставили сомневаться и в этой версии.

Ученые не обнаружили спектроскопические следы пироксенов и оливинов — характерных для астероида пород. А главное — объект двигался по необычной гиперболической орбите со скоростью около 26 километров в секунду. А при приближении к Солнцу ускорение Оумуамуа оказалось выше, чем это было обусловлено гравитационным влиянием звезды.

Траектория пролета Оумуамуа через Солнечную систему
Траектория пролета Оумуамуа через Солнечную систему
Фото: NASA/JPL-CalTech

Пройдя рядом с Солнцем, Оумуамуа неожиданно развернулся, разогнался до 92 километров в секунду и быстро покинул Солнечную систему. При этом потенциальный корабль пришельцев проследовал мимо обладающих атмосферой каменистых планет в зоне обитаемости, проигнорировав газовые гиганты, а также ледяные Уран и Нептун. 

Насторожила и плоская сигарообразная форма объекта длиной около 200 метров. Такая форма считается идеальной для межзвездного космического корабля, так как позволяет минимизировать ущерб от столкновений с частицами пыли и газа.

Твердые и мягкие: какими бывают НЛО

Звездолеты пришельцев могут тайно изучать Солнечную систему, утверждается в отчете директора Института теории и вычислений Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Абрахама Леба и главы отдела неопознанных воздушных явлений Пентагона Шона Киркпатрика. И Оумуамуа, вероятно, один из них.

Посланник из системы Веги

Астрономы провели спектроскопические наблюдения межзвездного объекта с помощью Телескопа имени Уильяма Гершеля (WHT) и Очень Большого Телескопа (VLT). Их результаты обескураживающие.

Выяснилось, что поверхность астероида богата органикой. Толщина такого слоя может достигать около метра — объект фактически укрыт толстой органической броней.

Расчеты показали, что Оумуамуа прибыл из окрестностей звезды Вега в созвездии Лиры — это в 25 световых годах от нас. 

Однако все попытки ученых связаться с загадочным объектом оказались безуспешными — никаких сигналов от него не поступило.

Альтернативное объяснение

Впрочем, естественное объяснение таинственной природы Оумуамуа существует — ряд исследователей предполагают, что объект представляет собой ледяной планетезималь (зародыш планеты), который возник миллиарды лет назад вблизи одной из соседних звезд.

Гравитация отправила его в межзвездное путешествие, при этом молекулы Н2О под действием ионизированных космических лучей образовали газообразный водород, «запечатанный» внутри льда. При приближении к Солнцу водород начал высвобождаться, что придало Оумуамуа аномальное ускорение.

Газообразный водород невидим для оптических телескопов, поэтому у объекта отсутствовал обязательный для кометы хвост. Специалисты отмечают, что для высвобождения молекулярного водорода не нужно полного таяния — достаточно структурной перестройки льда.

Однако вопросы остаются — пока человечество не смогло обнаружить в космическом пространстве схожую с Оумуамуа «темную комету» без хвоста, несмотря на значительное количество ледяных образований из облака Оорта, регулярно посещающих окрестности Земли. Необычные свойства Оумуамуа остаются уникальными и продолжают будоражить ученых. 

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