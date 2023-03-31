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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский спецназ устроил «Судный день» солдатам ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные 24-й отдельной бригады специального назначения устроили «Судный день» для бойцов украинской армии.

Спецназ обнаружил колонну ВСУ при помощи беспилотников и устроил ей засаду. При помощи противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового оружия украинский отряд был разгромлен, пишет «Русская весна».

Бригаде 30 мая 2022 года указом президент РФ Владимира Путина было присвоено звание «гвардейская» указом президента за «проявленные отвагу и мужество в боевых действиях по защите Отечества».

24-я бригада спецназа ГРУ с 2012 года дислоцируется в Новосибирске. Полное название подразделения — 24-я отдельная гвардейская Бранденбургская ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова бригада специального назначения.

Тема: Военная операция на Украине
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kygear

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krasprol

10.2.... Ха-ха-ха,не смешите мои тапочки...

velam

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Иркут 69

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