Российские военные 24-й отдельной бригады специального назначения устроили «Судный день» для бойцов украинской армии.

Спецназ обнаружил колонну ВСУ при помощи беспилотников и устроил ей засаду. При помощи противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового оружия украинский отряд был разгромлен, пишет «Русская весна».

Бригаде 30 мая 2022 года указом президент РФ Владимира Путина было присвоено звание «гвардейская» указом президента за «проявленные отвагу и мужество в боевых действиях по защите Отечества».

24-я бригада спецназа ГРУ с 2012 года дислоцируется в Новосибирске. Полное название подразделения — 24-я отдельная гвардейская Бранденбургская ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова бригада специального назначения.