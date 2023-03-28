Женщин часто шокирует сообщение от мужчины с фотографией его полового члена. Психолог-сексолог Антон Орлов сказал, как отвечать на дикпик.

Эксперт отметил, что мужчины все воспринимают через зрительный образ. Мотивация отправить фото пениса (дикпик) может быть простой: «На, посмотри, влюбись, захоти...» Но получается противоположный эффект.

Также мужчины хотят повысить самооценку, чтобы женщина оценила орган парня, похвалила и захотела с ним секса. Но отправка интимных фото нормальна только в рамках обоюдной ролевой игры, а не в качестве сюрприза.

«Если не было ни намека, ни разговора о сексе или темах к нему приближенным, то самым правильным ответом будет: "А зачем ты мне это прислал?" Без смайликов и эмоций. Или "Неожиданно конечно. А какова цель?"», — сказал «Газете.Ru» Орлов.

Такой вопрос заставит «начинающего эксгибициониста» задуматься: «А действительно, зачем я это сделал?». Ответ и будет объяснением поступка.

«Если человек вам не так дорог, в личном общении можете смело уличить его в низком культурном развитии: "Это не так приятно видеть, как ты это себе представляешь. Я была о тебе лучшего мнения"», — сказал сексолог.