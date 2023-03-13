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Туркомплекс построят на озере Чагытай в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Озеро Чагытай
Озеро Чагытай
Фото: Oschtan / CC BY-SA 3.0

Гостиницу, кафе и пляжную зону построят на озере Чагытай в Тандинском районе Тувы, инвестиции в проект составят около 350 миллионов рублей, сообщил руководитель агентства по туризму республики Ай-Хан Догур-оол.

«Мы рассчитываем, что проект строительства круглогодичного туристического комплекса на озере Чагытай в Туве будет реализован в течение двух лет. Предполагаемая сумма инвестиций в него составит около 350 миллионов рублей. Примерно 300 миллионов рублей уйдет на создание мест для отдыха и развлечений», — цитирует ТАСС Догур-оола.

Площадь участка под туристический комплекс составит 16,9 гектара. На этом месте планируется построить гостиницу, кафе, организовать пляжную зону.

Как гордость тувинцев мешает развитию туризма

Озеро Чагытай — самое глубокое и самое большое пресное озеро Тувинской котловины. Проект благоустройства озера входит в комплексный инвестиционный проект VisitTuva.ru, который предполагает создание туристско-рекреационного кластера общей стоимостью 6,1 миллиарда рублей.

Тува — малонаселенный регион с низким уровнем жизни и высоким уровнем безработицы. В республике любит отдыхать президент России Владимир Путин из-за невероятной красоты природы. Власти решили заработать на туризме, построив пять масштабных турбаз за 6 миллиардов рублей.

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Экономика #Туризм #Тува
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