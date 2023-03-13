Туркомплекс построят на озере Чагытай в Туве

Гостиницу, кафе и пляжную зону построят на озере Чагытай в Тандинском районе Тувы, инвестиции в проект составят около 350 миллионов рублей, сообщил руководитель агентства по туризму республики Ай-Хан Догур-оол.

«Мы рассчитываем, что проект строительства круглогодичного туристического комплекса на озере Чагытай в Туве будет реализован в течение двух лет. Предполагаемая сумма инвестиций в него составит около 350 миллионов рублей. Примерно 300 миллионов рублей уйдет на создание мест для отдыха и развлечений», — цитирует ТАСС Догур-оола.

Площадь участка под туристический комплекс составит 16,9 гектара. На этом месте планируется построить гостиницу, кафе, организовать пляжную зону.

Озеро Чагытай — самое глубокое и самое большое пресное озеро Тувинской котловины. Проект благоустройства озера входит в комплексный инвестиционный проект VisitTuva.ru, который предполагает создание туристско-рекреационного кластера общей стоимостью 6,1 миллиарда рублей.

Тува — малонаселенный регион с низким уровнем жизни и высоким уровнем безработицы. В республике любит отдыхать президент России Владимир Путин из-за невероятной красоты природы. Власти решили заработать на туризме, построив пять масштабных турбаз за 6 миллиардов рублей.