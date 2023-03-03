Фильм «Нюрнберг»: Сергей Безруков против Третьего рейха

Российская историческая драма «Нюрнберг» вышла в широкий прокат, фильм рассказывает о самом громком послевоенном процессе над нацистскими преступниками в 1946 году, в ходе которого Международный военный трибунал осудил лидеров Третьего рейха.

Главные роли в картине сыграли Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Игорь Петренко. Режиссером выступил Николай Лебедев («Легенда № 17»). Формально в центре повествования суд над нацистами, однако лента наполнена шпионскими, детективными и любовными перипетиями.

Премьера в России: 2 марта 2023 года

Страна: Россия, НМГ Кинопрокат, Продюсерский Центр «Синема Продакшн», Газпром-Медиа, Кадр-медиа

Жанр: военно-историческая драма

Режиссер: Николай Лебедев

Актеры: Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко

Продолжительность: 131 минута

Возраст: 12+

Сюжет: главный процесс XX века

Сценарий фильма основан на изрядно переписанной книге бывшего прокурора и знатока истории Андрея Звягинцева «На веки вечные. Роман-хроника времен Нюрнбергского процесса».

Режиссер Николай Лебедев подчеркнул, что «Нюрнберг» — это не столько драма, а скорее полновесный исторический фильм с акцентом на людях и реальных событиях.

Фото: © кадр из фильма «Нюрнберг»

При этом создатели пообещали раскрыть в фильме малоизвестные факты, окружавшие процесс. Кроме этого, на съемках не поскупились на декорации — например, зал судебных заседаний Нюрнберга был воспроизведен в натуральную величину.

Часть съемок состоялась в Чехии, остальные на «Мосфильме». Сергей Безруков исполнил роль Романа Руденко, прокурора-обвинителя, представлявшего Советский Союз на Нюрнбергском трибунале.

Лебедев назвал главной задачей — показать на экране борьбу добра со злом внутри человека. Чтобы все выглядело достоверно, к съемкам привлекли иностранных актеров. Всего над картиной работали представители 12 стран.

Ключевой идеей фильма режиссер посчитал человека, который после прохождения множества испытаний сумел выжить, но при этом не готов потерять себя.

Стоит ли смотреть

«Нюрнберг» показывает характер с первых кадров — здесь чувствуется абсолютная серьезность во всем, от операторской работы до постановки света и декораций. Еще здесь есть музыка великого Эдуарда Артемьева — эта работа стала для него последней.

Здесь переплетаются сразу несколько сюжетных линий, при этом основная связана вовсе не с процессом, а отношениями русского переводчика Игоря Волгина и девушки Лены, которую немцы угнали в Германию на работы.

Фото: © кадр из фильма «Нюрнберг»

Само судебное разбирательство фактически идет фоном, в фильме только три эпизода из него, однако при этом создатели стараются следовать историческим документам. Геринг (Карстен Нергор), Кейтель (Людвиг Хольбург), Йодль (Торстен Крон) выглядят убедительными.

Хотя Лебедев не снял надрывное кино, он позволяет зрителям самим погрузиться в атмосферу послевоенного времени и прочувствовать далекое эхо войны за грустными глазами Лены и серьезностью Волгина. Наша оценка — 7/10.