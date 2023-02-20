Сервис «Лицей» поможет выбрать профессию старшеклассникам

Сервис «Лицей» компании Ростелеком поможет старшеклассникам определиться с будущей профессией.

Для этого школьники могут воспользоваться профориентационным тестированием — в ответах на простые вопросы можно выяснить свой уровень общительности, лидерских качеств и склонности к предпринимательству.

В личном кабинете «Лицея» в разделе «развивающие курсы» в настоящее время доступны бесплатные тестирования — «7 качеств личности» и «Профессиональный тип личности», сообщает пресс-служба компании.

По результатам тестирования старшеклассник сможет сразу начать подготовку к экзаменам — сосредоточившись на нужных ему предметах и курсах. Всего «Ростелеком Лицей» включает 5700 видеоуроков и 8 тысяч заданий.