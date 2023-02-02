Ubisoft анонсировала новую часть гонки The Crew

Ubisoft представила трейлер новой части гоночного симулятора The Crew с подзаголовком Motorfest. Игра изначально разрабатывалась как крупное DLC, но переросла в самостоятельный проект.

Игроки попадут на яркий гоночный фестиваль на тропическом острове, напоминающем гавайскую Оаху. Им будут доступны соревнования в джунглях, на бездорожье и на улицах крупного мегаполиса, что напоминает происходящее в Forza Horison 5.

Закрытое бета-тестирование The Crew Motorfest началось 1 февраля. Игра должна выйти до конца 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.