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Россияне скупили восстановленные iPhone 7

Источник:
Sibnet.ru
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Айфон
Фото: © Sibnet.ru

Россияне в прошлом году покупали восстановленные смартфоны Samsung, iPhone и Xiaomi, а лидером продаж стала модель iPhone 7, сообщает пресс-служба «Мегафона».

По итогам 2022 года iPhone 7 стал самым популярным среди восстановленных смартфонов. Восстановленные смартфоны — те, которые сдали по гарантии, а производитель поменял сломаный компонент, заменил корпус и продает товар со скидкой.

В пятерку вошли еще две модели Apple – iPhone 8 и iPhone XR. Вторую и третью строчки заняли Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A.

Чаще всего на вторичном рынке покупают флагманские модели высокой ценовой категории, но есть и исключения – например, в топ-10 популярных устройств в 2022 году вошел смартфон Huawei Y5p стоимостью менее 10 тысяч рублей.

Среди брендов по итогам года лидирует Samsung, его доля в продажах на вторичном рынке – 35,5%. Это может быть связано с более широким модельным рядом в различных ценовых категориях. На второй строчке расположились устройства от Apple (28%), а топ-3 рейтинга замыкает Xiaomi (15%).

«Мы наблюдаем стабильный спрос на восстановленные смартфоны в нашей сети. Их активно покупают, в том числе, накануне нового учебного года или новогодних праздников наряду с новыми. Клиенты привыкают к возможности приобрести нужную модель по более низкой стоимости, но с гарантией качества», — отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

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GammiPluh

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mosquito__2010

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ball-n-wall

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Nik3316

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