Буддийский лама предрек максимальный размах вражды в мире

Вражда в 2023 году приобретет максимальный размах и дойдет до «точки кипения». В мире вспыхнут новые конфликты, спрогнозировал лама Курумканского дацана Бурятии Олег Намжилов.

Наступивший 2023 год по восточному календарю считается годом Черного Водяного Кролика. Это символ успешности, прагматичности, честолюбия. Ради избранного дела он готов измениться и изменить все вокруг, а при неудаче может легко начать все сначала.

«В 2023 году вырастет пропасть между враждующими сторонами, идеологиями, группировками. Вражда обстроиться и примет максимальный размах», — объяснил лама на своем youtube-канале.

На земле станет больше «горячих точек», а имеющиеся конфликты приобретут более интенсивный характер. Ради победы, всеобщего признания своей правоты, многие пойдут ва-банк.

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Год словно поставит перед выбором — к какой группе, идеологии или стороне примкнуть. В наступающем году, добавил он, необходимо держаться вместе со своим народом, коллективом, семьей. Только так можно будет удержаться в вихре событий переменчивого года Зайца.