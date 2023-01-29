НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Буддийский лама предрек максимальный размах вражды в мире

Источник:
Sibnet.ru
335 1
Символ Черного Кролика
Фото: © Sibnet.ru

Вражда в 2023 году приобретет максимальный размах и дойдет до «точки кипения». В мире вспыхнут новые конфликты, спрогнозировал лама Курумканского дацана Бурятии Олег Намжилов.

Наступивший 2023 год по восточному календарю считается годом Черного Водяного Кролика. Это символ успешности, прагматичности, честолюбия. Ради избранного дела он готов измениться и изменить все вокруг, а при неудаче может легко начать все сначала.

«В 2023 году вырастет пропасть между враждующими сторонами, идеологиями, группировками. Вражда обстроиться и примет максимальный размах», — объяснил лама на своем youtube-канале.

На земле станет больше «горячих точек», а имеющиеся конфликты приобретут более интенсивный характер. Ради победы, всеобщего признания своей правоты, многие пойдут ва-банк.

Глоба спрогнозировал год шокирующих событий

Год словно поставит перед выбором — к какой группе, идеологии или стороне примкнуть. В наступающем году, добавил он, необходимо держаться вместе со своим народом, коллективом, семьей. Только так можно будет удержаться в вихре событий переменчивого года Зайца.

Еще по теме
Кадырова разозлила акция с сожжением Корана в Швеции
Путин тайно окунулся в прорубь на Крещение
Глава Бурятии окунулся в купель на Байкале. ФОТО
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
смотреть все
Жизнь #Религия #Бурятия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»
Shaman выпустил новую душераздирающую песню «Исповедь»
Крысы раскрыли генетическое будущее мужчин
Названы самые вымирающие регионы Сибири
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
75
Зеленский потребовал у Запада самолеты и ракеты
44
Британия назвала условие отправки на Украину боевых самолетов
38
США признали ЧВК «Вагнер» преступной организацией
33
Украина предложила Белоруссии пакт о ненападении
29
Песков рассказал о контактах Путина и Зеленского