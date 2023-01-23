Астролог Глоба спрогнозировал «год шокирующих событий»

Борьба элит, свержение или смерть лидеров стран, кульминация действующих военных конфликтов ожидаются в 2023 году по аналогии со многими историческими событиями прошлого, сообщил астролог Павел Глоба.

Некоторым год Кролика может ошибочно показаться мирным, но именно в 1939 году началась Вторая мировая война, отметил астролог. По его словам, действующие войны в год Кролика обычно достигают кульминации, например, Первая мировая война достигла пика в 1915 году.

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«В годы кота нередко происходят покушения на лидеров разных стран. Ливийский полковник Каддафи не единственный пример. В 1963 году в Далласе был застрелен президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди… В годы кота довольно часто происходят серьезные перестановки в верхних эшелонах власти», — сказал Глоба на YouTube-канале.

Астролог отметил, что в 2023 году произойдет жестокое столкновения интересов нескольких правящих групп.

«В самом худшем случае, нас ждет целый год шокирующих событий и грандиозных битв с привлечением огромных людских ресурсов. Самым опасным временем будут середина марта, вторая половина апреля, начало мая, конец июня, а также период от конца августа до середины октября 2023 года. В подобных событиях будет ощущаться нечто роковое и фатальное», — сказал Глоба.