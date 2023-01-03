Магия цифр: что принесет число 2023 года

Новый 2023 год, если сложить все цифры, дает в сумме семерку, это число движения или энергии. Как извлечь максимум полезного из наступающего года, используя нумерологию?

«2023 год по нумерологии— это цифра 7. Эта цифра аналогична карте Таро, которая называется "Колесница" — энергия воина победителя, энергия движения вперед», — сказала Sibnet.ru нумеролог Элена Гамаюн.

«Колесница» обозначает стремление человека двигаться вперед и его способность использовать шансы, которые предоставляет судьба. «Колесница» символизирует волю к успеху и победе. В отрицательном ключе может означать споры и разногласия, разрушение и военные действия.

Год целеустремленных

Энергия семерки будет покровительствовать людям, готовым двигаться к новым целям, решительными, бесстрашным и более активным. В 2023 году успех ждет людей с лидирующей позицией, тех, кто взял в руки судьбу и готов ею управлять.

Очень важно на 2023 год поставить цели и запланировать шаги к их достижению. Можно завести дневник целей и планов и записывать в него все то, что хотелось бы достичь в наступившем году.

«Вы можете составлять бизнес-план на ближайшее будущее, что поможет вам сконцентрироваться и направить свою энергию в нужное русло», — посоветовала Гамаюн.

Но не стоит быть настроенными воинственно, надо делать больше доброго, настраиваться на позитивные, гармоничные энергии.

«Будьте планомерны, терпеливы, старайтесь двигаться к цели свободно и легко. Конечно же, благоприятно пользоваться поддержкой покровителей, если таковые имеются, не стесняться обращаться за помощью к вышестоящим организациям», — сказала нумеролог.

Негативные аспекты 2023 года

Год напоминает стрелу, выпущенную из лука. В негативе у людей могут проявляться такие качества, как неумение долго концентрироваться на одной цели, страх брать на себя ответственность, враждебность, агрессия, резкое деление мира на добро и зло.

Поиск мнимой справедливости, обидчивость, нелюбовь к себе, излишний контроль над близкими, подавление каких-то событий силой, достижения целей любыми средствами — в целом жизнь может восприниматься человеком как поле битвы, что будет только привлекать трудности.

Какие профессии будут успешны в 2023 году?

2023 год будет благоприятствовать военным структурам, армии и правоохранительным органам. Также он поможет людям, занимающимся электронной техникой и компьютерами, духовным и политическим лидерам.

Удачным он будет для любой тренерской работы, для предпринимателей, которые четко знают, чего хотят, и людей бизнеса, связанного с перевозками, движением и спортом.

Как добиться цели в 2023 году?

Очень хорошо в течение года пользоваться позитивными аффирмациями (позитивное утверждение), которые будут вести к желаемому. Например: «Я двигаюсь по жизни легко к намеченным целям. Я четко знаю, чего хочу, мне покровительствует удача».

Другие варианты: «Деньги притягиваются ко мне со всех сторон. Вся Вселенная помогает мне в достижении моих целей». Можно использовать любые позитивные аффирмации, которые помогают.

Их можно составить самим или найти в Сети. Важно в 2023 году настраивать себя на успех и двигаться в этом направлении.