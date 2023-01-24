«Лицей» поможет школьникам поступить в вузы

Сервис «Лицей» компании «Ростелеком» поможет старшеклассникам дистанционно подготовиться к ЕГЭ и поступлению в высшие учебные заведения, а также определиться с профессией.

Для этого на платформе собраны специальные курсы и учебные материалы. Особое качество уделяется качеству контента, он подается в формате видеороликов, интерактивных упражнений и конспектов, сообщает пресс-служба компании.

Разработкой учебных материалов занимались педагоги ведущих российских школ и вузов, составители заданий для ЕГЭ и ОГЭ, авторы учебников и образовательных пособий.

«Поступление в вуз — сложный и ответственный этап в жизни каждого старшеклассника, наша образовательная платформа поможет сделать подготовку к экзаменам удобной и увлекательной», — отметил директор Новосибирского филиала «Ростелеком» Николай Зенин.

Всего «Ростелеком Лицей» включает 5700 видеоуроков и 8 тысяч заданий. Ученики могут сами определять время и место обучения, единственное условие — наличие доступа к интернету.

В Сибири сервисом регулярно пользуются более 45 тысяч школьников. Самые активные — жители Бурятии, там с помощью «Лицея» занимаются порядка 35 тысяч учащихся.