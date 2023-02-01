Чем умная камера видеонаблюдения отличается от обычной?

Появление «коробочных» решений умного дома упростило внедрение систем видеонаблюдения — теперь их создание по силам не только специалистам по безопасности, но и обычным пользователям. Но что отличает умную камеру от обычной?

Российский рынок умных систем для дома активно развивается. Видеонаблюдение — одна из базовых услуг таких решений. Например, один из самых доступных вариантов следить за сохранностью имущества и безопасностью близких — услуга «Видеонаблюдение» от компании Ростелеком.

Дружит с интернетом

Умная камера передает цифровой сигнал напрямую через интернет — ей не требуется кабель или подключение к компьютеру для сохранения видео. Фактически, это самостоятельное IP-устройство, которое начнет полноценно работать сразу после того, как пользователь подключит его к Сети.

Чтобы выходить в интернет, умная камера имеет модуль Wi-Fi, который обычно поддерживает большинство современных стандартов беспроводного соединения. Благодаря обработке и сжатию цифрового сигнала требования к ширине канала минимальны — для работы достаточно соединение со скоростью передачи данных 512 Кбит/сек.

Управляется удаленно

Умные камеры видеонаблюдения имеют веб-интерфейс и фирменное программное обеспечение, которое позволяет настраивать устройство удаленно, а также в любой момент просматривать трансляцию в режиме реального времени.

Большинство умных камер сохраняют видео на облачном сервисе — таким образом, пользователь всегда может изучить ролики за нужный промежуток времени из любой точки мира. Для мнительных людей нет ничего более успокаивающего, чем непосредственный визуальный контроль за своим жильем или прилегающей территорией.

Поднимает тревогу

Умные видеокамеры оснащаются датчиком движения и способны фиксировать шум. Кроме этого, у них есть функция контроля вторжения в обозначенную зону и пересечения линий, что превращает устройство в полноценный охранный комплекс.

Фото: © Sibnet.ru

Например, если кто-то попытается проникнуть в помещение, камера зафиксирует происходящее и отправит уведомление на смартфон владельца, который сможет предпринять необходимые меры. Датчик движение при этом гибко настраивается — например, он может игнорировать домашних животных.

Обеспечивает связь

Умные камеры видеонаблюдения оснащаются функцией Push-to-talk. Это позволяет транслировать через устройство голосовые сообщения. Например, пользователь с помощью своего смартфона может сказать «Фу!» расшалившемуся домашнему питомцу, даже если находится на работе.

Есть и более продвинутые варианты — например, можно удаленно открыть дверь с умным замком, впуская курьера, сказать ему через динамик, где оставить посылку, проследить через камеру за его действиями, а затем попрощаться.

Задействует помощников

Интеллектуальная камера видеонаблюдения способна прекрасно взаимодействовать с другими элементами умного дома через общий контроллер. При этом в такой сети каждое устройство может принимать и передавать управляющие сигналы другим участникам, это гарантирует их стабильную работу.

Благодаря способности встраивания система умного наблюдения легко масштабируется — пользователь при необходимости может подключать фактически неограниченное количество камер, доступных в одном приложении или веб-интерфейсе.

Использует сценарии

Умная камера позволят задействовать созданные пользователем сценарии — то есть определенные алгоритмы автономных действий. Например, при наличии соответствующего сценария зафиксированное проникновение в жилище вызовет включение тревожной сирены или стробоскопа.

Фото: © Sibnet.ru

Еще один вариант — камера может автоматически включать свет, если зафиксирует движение в жилище или на обозначенной территории. Такие действия эффективны для отпугивания потенциальных воришек, если хозяев нет дома.