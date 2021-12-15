Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру

Как установить уличное видеонаблюдение? Что учесть при выборе камеры, куда обратиться за монтажом и какие требования закона нужно учесть?

Почему готовая система лучше

Кто-то самостоятельно подбирает камеры, видеорегистратор, прошивает устройства и т.д. Менее продвинутые технически предпочитают заказывать монтаж специализированным фирмам. Но это не самый бюджетный вариант, и не самый рациональный, если нужно установить только одну-две камеры.

Довольно простой и надежный способ организации уличного наблюдения — приобретение готового решения от крупной компании. Это комплект из камеры, приложения для управления видеонаблюдением и облачное хранилище для архива записей.

В качестве примера такой системы разберем возможности видеонаблюдения от Ростелеком.

В комплекте сбалансированная с точки зрения доступной цены и технологических характеристик камера CS-C3SHW. Это классический образец антивандальной уличной камеры с Wi-Fi и впечатляющими охранными возможностями. Например, здесь есть встроенная сирена громкостью 100 децибел, двухсторонняя связь и стробоскоп для отпугивания злоумышленников.

Фото: © ezviz.ru

Корпус CS-C3SHW в основном выполнен из металла, конструкция предусматривает защиту от пыли и влаги по стандарту IP66. Разработчики обещают гарантированную работу в условиях низких или высоких температур: допустимый диапазон составляет от -30°C до +60°C.

Мощная инфракрасная подсветка «бьет» на 30 метров, что упрощает ночное наблюдение. Угол обзора составляет 108 градусов — он считается оптимальным для значительного охвата территории при сохранении «читаемости» мелких деталей. Разрешение роликов составляет 1920x1080, для записи используется современный кодек H.264.

Монтаж и настройка

Камеру Ростелекома можно установить на стене или потолке. Основание крепится к поверхности в трех местах, все работы можно легко выполнить самостоятельно. Оптимальная высота установки — 3 метра. При этом специалисты не рекомендуют устанавливать камеру в местах, где ее объектив будет находиться под длительным воздействием прямых солнечных лучей.

Камера CS-C3SHW может работать через кабельное подключение RJ-45 или через Wi-Fi. Тонкая настройка камеры осуществляется с помощью фирменного приложения «Видеонаблюдение и Умный дом Ростелеком» для iPhone и Android. Например, приложение позволяет настроить на автоматическое включение по детектору движения встроенный стробоскоп и сирену 100 дБ.

Как настроить камеру Ростелеком

Скачать и зайти в мобильное приложение «Умный дом», авторизоваться

Выбрать личный кабинет «Умный дом»

Кликнуть на кнопку «Добавить устройство»

Подключить видеокамеру

В приложении выбрать пункт «Мигает красным» и нажать на него

Указать название Wi-Fi сети и пароль от нее, кликнуть «Продолжить»

Нажать на кнопку «QR-код». Поставить экран смартфона напротив камеры и держать так до появления звукового сигнала

Нажать на «Код распознан»

Ввести нужные настройки и сохранить их

В настройках приложения также возможна запись по расписанию или по событию, которое регистрируется программным детектором движения (при необходимости также доступна запись видео на карту памяти microSD).

По каждому событию, в соответствии с настройками, камера отправляет push-уведомление на смартфон владельца.

События и архив видеокамеры можно посмотреть через личный кабинет и мобильное приложение с любого устройства с интернетом — компьютера, планшета или смартфона.

Главные сценарии для видеонаблюдения

В основном уличные камеры Ростелекома используются для удаленного наблюдения за дачей или коттеджем. Система видеонаблюдения позволит владельцу в режиме реального времени эффективно отслеживать незаконные проникновения на участок, действия вандалов и любые другие потенциальные неприятности.

Наличие камер считается сдерживающим фактором для большинства злоумышленников — они попросту выберут для своих действий соседнюю территорию без видеонаблюдения. В результате система видеонаблюдения заведомо снижает риски потенциального ущерба.

Фото: © Sibnet.ru

Наружное видеонаблюдение также нередко используется для отслеживания автомобиля на парковке или в гараже, контроля лестничной площадки в подъезде многоэтажки. Для каждого сценария есть важные нюансы выбора камеры — например, где-то может потребоваться круговой обзор или высокое разрешение для считывания автомобильных номеров.

Россия занимает третье место в мире по количеству камер наблюдения. По данному показателю нас опережают только Китай и США. Сейчас в стране установлено более 13 миллионов IP-камер с выходом в интернет, на долю физических лиц приходится 8,5% от этого числа (данные Telecom Daily).

Стандартом уличного видеонаблюдения на сегодня считается цифровая IP-камера с инфракрасной подсветкой и детектором движения, а также наличием фирменного «облака» для хранения данных. «Коробочное» решение Ростелекома для систем умных домов полностью соответствует этим критериям.

Какие параметры камеры важны

К уличным камерам предъявляются повышенные требования — они должны круглогодично и бесперебойно работать в широком диапазоне температур, иметь защищенный от влаги и пыли корпус и антивандальную конструкцию.

Так, для установки на улице подойдет устройство с защитой по стандарту не ниже IP 65. Данный параметр указывает на класс герметизации устройства. Первая цифра обозначает защиту от пыли, а вторая — защиту от влаги. В данном случае цифра «6» означает полную защиту от проникновения пыли, а «5» гарантирует защиту от струй воды со всех направлений.

Антивандальная конструкция обычно предполагает металлический корпус, а также шарообразную или цилиндрическую форму камеры — в этом случае злоумышленник вряд ли сможет вывести устройство из строя броском камня или ударом палки. За антивандальность отвечает класс защиты IK: чем он выше, тем устойчивее корпус к ударам.

Чтобы на записях можно было различить лицо человека или автомобильный номер, потребуется камера с разрешением минимум 2 мегапикселя и поддержкой формата FHD (1080p). Для ночного наблюдения за большим участком нужна камера с мощной инфракрасной подсветкой — у стандартных устройств данный параметр обычно составляет порядка 20 метров.

Выбор угла обзора также определяется задачами, которые ставят перед камерой. Так, например, угол в 60 градусов близок к той картинке, которую видит человек. Для камер оптимальным считается диапазон от 70 до 140 градусов. Чем меньше угол, тем больше деталей видно на видео. Однако широкий угол позволяет охватить максимальное количество пространства.

Как нельзя устанавливать видеокамеру

При установке наружной камеры следует помнить о приватности, которую защищает статья 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Например, нельзя, чтобы установленная на лестничной площадке захватывала часть пространства внутри чужой квартиры с открытой дверью.

Если нужно установить камеру так, что будут видны двери в квартиры кого-то из соседей по лестничной площадке, следует получить их письменное согласие.

Фото: © Sibnet.ru

В противном случае жильцы могут справедливо обратиться в полицию. За нарушение неприкосновенности частной жизни грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Кроме этого, такая камера будет демонтирована.

Однако если камера фиксирует только действия на лестничной площадке или другом месте общего пользования, получать согласие собственников на установку устройства не требуется. Также нет необходимости вешать табличку «Ведется видеонаблюдение».

Подведем итоги. Для удаленного уличного видеонаблюдения оптимальным выбором станет готовая «коробочная» система с универсальной IP-камерой, выполненной в антивандальном корпусе и защищенной от пыли, влаги и перепадов температур. Этим требованиям отвечает видеонаблюдение от Ростелекома — доступный и простой для настройки элемент системы умного дома, который позволит круглогодично контролировать нужную территорию.