Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома

Умное видеонаблюдение за квартирой или дачей в режиме реального времени становится все более простым и доступным — и по стоимости, и по сложности монтажа. Одно из наиболее удачных бюджетных решений на рынке «под ключ» — услуга «Видеонаблюдение» от компании Ростелеком. Разберем ее возможности.

Сегодня основой современных систем видеонаблюдения выступают компактные IP-камеры, которым для работы достаточно выхода в интернет и обычного «облака» для хранения данных.

Домашнее видеонаблюдение «под ключ»

Эффективное видеонаблюдение, когда нужно большую территорию с прокладкой проводов — целая система, монтаж которой лучше доверить специалистам.

В случае, когда нужна одна или две камеры, чтобы присматривать за животными в квартире или контролировать входную дверь, куда проще присмотреться к готовым решениям от крупных компаний.

Традиционно такие решения включают цифровую видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время, встроенным микрофоном и датчиком движения. Стоимость камеры при этом может быть разной — дорогие устройства обычно имеют дополнительный функционал и более высокое качество записи.

В рамках услуги «Видеонаблюдение» от компании Ростелеком пользователю предлагается сразу несколько камер на выбор, оценим возможности системы на примере одной из самых доступных в линейке — QTECH QVC-IPC-136W.

Чем интересна камера Ростелекома

Видеокамера имеет компактный корпус белого цвета и оснащена шарниром, который можно вращать на 360 градусов. Подобрать нужный угол обзора не составит труда. В основании устройства есть магнит — его можно использовать для легкой установки на металлическое основание. Камера не нуждается в проводах и при необходимости легко перемещается.

Главная отличительная особенность видеокамеры Ростелекома QVC-IPC-136W — наличие Wi-Fi. Устройство можно подключить к любой сети для передачи данных, поддерживаются современные стандарты беспроводного соединения 802.11b/g/n.

Важно, что требования к ширине канала минимальны — для работы нужно соединение со скоростью передачи данных не ниже 512 Кбит/сек. Видеозаписи отправляются на облачный сервер Ростелекома, при необходимости ролики можно записывать на MicroSD карту.

Технические характеристики камеры QVC-IPC-136W:

Угол обзора: 94 градуса по горизонтали, 114 градуса по диагонали

Действие инфракрасной подсветки: до 10 метров

Формат сжатия видео: Н.264

Максимальное разрешение: 1280x720 (со звуком)

Память: карты MicroSD объемом до 128 Гбайт

Функции: детекторы движения и звука, пересечение линий, вторжение в зону

Беспроводная связь: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

В качестве оптического сенсора выступает OmniVision ov9732 — маломощный и сверхкомпактный датчик, который потребляет всего 99 милливатт для захвата и передачи видео высокой четкости со скоростью 30 кадров в секунду.

За обработку видео отвечает процессор HI3518EV200 компании Hikvision, популярный среди производителей автомобильных регистраторов. Этот двухъядерный чип ARM Cortex считается одним из наиболее удачных решений на рынке с точки зрения скорости и низкого энергопотребления.

Как подключить камеру

Перед подключением потребуется скачать приложение «Видеонаблюдение и Умный дом Ростелеком» для смартфонов iOS или Android, оно доступно на Google Play или AppStore. Затем следует авторизоваться или зарегистрироваться в приложении. Доступна также авторизация с компьютера через сайт Ростелекома и личный кабинет.

Камеру нужно распаковать и подключить питание 5В в соответствии с инструкцией. Подключенная камера готова для настройки соединения Wi-Fi, когда светодиодный индикатор мигает красным цветом.

Фото: © Sibnet.ru

Далее в приложении выбрать тип устройства (камеру) и указать способ подключения — «Беспроводное соединение Wi-Fi».

В открывшемся окне вручную указать Wi-Fi-сеть для подключения и ввести пароль от нее. После этого система укажет, что сгенерирован QR-код, при помощи которого произойдет автоматическое подключение камеры.

Для считывания достаточно поднести смартфон к объективу камеры для считывания и подождать, пока устройство не скажет фразу «QR-код распознан». Обычно процесс регистрации занимает 10-15 секунд, после чего в приложении появится картинка с камеры, а индикатор на корпусе гаджета загорится синим светом.

Что умеет «умное» видеонаблюдение Ростелекома

Видеокамера QVC-IPC-136W фиксирует звук и движение, а также имеет функцию контроля вторжения в обозначенную зону и пересечения линии. Это позволяет использовать ее в качестве доступного охранного комплекса. Как только кто-то попытается проникнуть в помещение, владелец получит уведомление и подтверждающее видео.

По умолчанию камера Ростелекома посылает пользователю уведомления по определенным сценариям — пересечение указанных линий, движение в зонах, фиксация шума. При необходимости их можно гибко настроить — например, задавать конкретные зоны и выставлять нужную градацию чувствительности датчика движения.

Все ролики по умолчанию доступны для просмотра в течение семи дней, их можно перематывать вперед и назад, ставить на паузу, скачать на свое устройство. Можно пометить фрагмент видеозаписи из архива, он будет храниться до момента, пока пользователь его не удалит. При этом в линейке тарифов Ростелекома доступна разная длительность архива: 7, 14 и 30 дней.

Фото: © Sibnet.ru

Кроме этого, устройство оснащено функцией Push-to-talk — это возможность трансляции голосового сообщения. Например, такая возможность будет полезна, чтобы прикрикнуть на расшалившихся домашних питомцев или связаться с маленькими детьми, которые не умеют пользоваться телефоном.

Система умного видеонаблюдения от Ростелекома отлично масштабируется — приложение позволяет подключать неограниченное количество камер из разных помещений. При этом совершенно необязательно они должны работать рядом. Так, в рамках одной системы можно подключить камеры в квартире, на даче и сдаваемом жилье.

Подведем итоги. Услуга «Видеонаблюдение» от компании Ростелеком — пример удачного «коробочного» решения, которое можно развернуть самостоятельно, без вызова специалистов и прокладки проводов. Такой системы достаточно для большинства бытовых сценариев использования, а при необходимости она встраивается в полноценный комплекс «умного» дома.