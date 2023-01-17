«Операция Фортуна»: Гай Ричи едет в Голливуд

«Операция "Фортуна": Искусство побеждать» — новая работа обожаемого в России режиссера Гая Ричи, официально стартовавшая в отечественных кинотеатрах. На этот раз Ричи выдал шпионский боевик-пародию с мощным зарядом веселья и Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

Сюжет: шпионский боевик

Сюжет ленты настолько тонко высмеивает бондиану, что герои в начале фильма даже не представляют, что ищут и с кем сражаются — все находится в атмосфере ироничной таинственности.

Джейсон Стэйтем играет лихого разведчика Орсона Форчуна, который объединяется с другими оперативниками и ищет опасный вид оружия, утраченный правительством.

Для миссии оперативникам требуется убедительное прикрытие, чтобы втереться на территорию злодея без лишних вопросов — и тут им помогает смазливый красавчик из Голливуда, киноактер, который будет отвлекать на себя злодея, пока остальные занимаются спасением мира.

Премьера в мире: 12 января 2023 года

Страна: США, Китай

Жанр: шпионский боевик, комедия

Режиссер: Гай Ричи

Актеры: Джейсон Стэйтем, Хью Грант, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Кэри Элвес

Продолжительность: 114 минут

Возраст: 18+

Съемки: премьера фильма невыполнима

Съемки картины стартовали осенью 2020 года, ответственными за сценарий назначили Айван Эткинсон и Марн Дэвис, уже писавших сюжеты к прошлым работам Гая Ричи.

Картину снимали в Турции, Анталье и Катаре, съемочный период завершился в марте 2021 года. К съемкам трюков привлекли компанию, которая создавала трюки «Джона Уика» и «Дэдпула».

Премьера фильма неоднократно переносилась. Поначалу выпуск боевика наметили на январь 2022 года, но из-за пандемии его перенесли на март 2022-го, а затем и вовсе на 2023 год — без комментариев со стороны студии.

Оказалось, что в сценарии были украинские гангстеры — на фоне специальной военной операции России на территории Украины фильм решили перемонтировать, чтобы избежать лишних ассоциаций.

Стоит ли смотреть

Гай Ричи остался верен фирменному стилю – он выдал лихой и в меру изобретательный шпионский боевик, который фактически является завуалированной пародией на этот жанр.

Высокий бюджет (130 миллионов долларов) потратили не на компьютерную графику, а на роскошный реквизит и хороших актеров. В центре картины — стильные брутальные мужики и симпатичные девушки, а дополняют их перестрелки и погони.

Сама история выдаст пару сюжетных коленец, но искушенный зритель считает их без труда. Из неожиданного здесь лишь финальный экшен, за которым явно проглядывает комедия.

В итоге зритель получает стильную картинку, фирменные острые диалоги и харизматичных Джейсона Стэйтема, Обри Плазу, Хью Гранта, которые отжигают на практически идеальной грани фарса и боевика. Поклонники Ричи точно останутся довольны. Наша оценка: 7 из 10.