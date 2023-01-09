«Геймерская неделя» стартует на Sibnet.ru

Раздача новогодних подарков на Sibnet.ru продолжается — с 9 по 15 января пройдет «Геймерская неделя», новая игра для геймеров, в которой самые удачливые смогут получить призы от Ростелеком.

Участникам «Геймерской недели» предстоит провести новогоднего зайца через лес. На пути сказочного персонажа ждут различные задания и препятствия, при этом каждый день маршруты и загадки будут меняться.

Ежедневно игрокам дается три попытки перейти лес, на каждый старт полагается 20 подарочных баллов. Далее нужно зарабатывать баллы самому. Чем быстрее заяц доберется до финиша и чем больше разгадает загадок, тем больше будет итоговых баллов, поэтому участникам предстоит выбрать оптимальную стратегию прохождения.

Например, можно заглядывать в домики лесника, чтобы заработать дополнительные баллы за ответы на вопросы и загадки. За верные ответы начисляются баллы, за неверные — списываются. На каждый вопрос участник может ответить только один раз.

Препятствия в виде сугробов можно обойти с потерей времени или побежать напролом — с шансом завязнуть и утратить жизнь. Чтобы ускорить прохождение, разрешено рубить елки, но для этого придется потратить 10 баллов.

Какие призы достанутся участникам

Лучшее время от точки «старт» до точки «финиш», показанное игроком, становится личным рекордом. Главный приз «Геймерской недели» — игровой монитор, он достанется пользователю с самым высоким личным рекордом.

Другие призы будут разыграны между участниками с рекордом более 130 баллов, посмотреть результаты можно в турнирной таблице игры. Среди дополнительных призов — TWS-наушники, беспроводная мышь, док-станция, универсальный адаптер и кое-что еще.

Принять участие в «Геймерской неделе» могут все — но чтобы набранные баллы сохранились в истории игры, а выигранные призы были отправлены участникам, они должны зарегистрироваться на портале Sibnet.ru и играть в авторизованном состоянии.

«Геймерская неделя» — лишь «экватор» большого розыгрыша призов на Sibnet.ru, далее пользователей ждут «Неделя в стиле Smart» и «Цифровая неделя». Чтобы не пропустить все интересное, подписывайтесь на уведомления в Telegram.