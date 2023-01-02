Эксперты рассказали о трендах 2023 года в дизайне квартир

Основным трендом в дизайне интерьеров жилья в 2023 году станет создание атмосферы спокойствия. Эксперты рассказали, как этого добиться.

На фоне эмоциональных потрясений последних трех лет основной упор в оформлении интерьеров будет сделан на превращение жилья в «центр спокойствия». А это значит, что при отделке квартир будет активно укрепляться тренд отказа от темных и ярких цветов.

«Основной упор будет на светлую отделку в мягких тонах, которые помогают создать уют и визуально расширить помещение даже в самой небольшой квартире», — цитирует РИА Недвижимость руководителя студии дизайна MartDizain Татьяну Март.

Модными станут пряные оттенки — горчичный, светло-коричневый, цвет охры или корицы. Эта палитра успокаивает и вызывает приятные ассоциации. Можно создать эффект нетронутой природы, используя небольшие необработанные камни или поверхности с древесным рисунком.

«Фрагментарно можно использовать глину, стекло и материалы из шерсти, льна и хлопка», — добавила руководитель студии MBDS Марии Боровской.

Обновить жилье можно и без существенных переделок, например, с помощью новых светильников. Классические лампы в виде свисающих нитей, сосулек и спиралей можно заменить на светодиодные ленты, люстры в виде мыльных пузырей или оригинальные геометрические светильники.