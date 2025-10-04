Раньше стандарт кухонной столешницы был привязан к высоте плиты — 85 сантиметров. С появлением встраиваемой техники ограничения отпали, рабочие зоны на кухне можно делать выше или ниже. Разбираемся, какая высота столешницы самая правильная.

В процессе готовки задействованы около 40 мышц. Неправильно подобранная по высоте столешница превращает кулинарию в источник постоянного дискомфорта и проблем со здоровьем.

Когда столешница ниже, чем нужно, приходится нагибаться. Могут возникнуть зажимы в спине и шее. В перспективе остеохондроз и сколиоз. Если рабочая поверхность выше — перенапрягаются руки и мышцы спины.

Исследования Всесоюзного НИИ технической эстетики еще в середине прошлого века показали, что эргономичная высота столешницы зависит от роста хозяина. До сих пор с этим согласны повара и ортопеды.

И все-таки, сколько точно сантиметров от пола должна быть столешница? Для абсолютной точности можно ориентироваться не на рост, а на руки. Нужно встать прямо, согнув руки в локтях под углом 90 градусов, и измерить расстояние от пола до согнутого локтя. От полученной цифры отнять 10–15 сантиметров, это и будет оптимальная высота рабочей поверхности.

Но есть нюансы. Разные дела на кухне требуют разного положения рук и разных усилий. Например, комфортная высота будет отличаться при резке овощей, раскатывании теста, отбивании мяса, мытье посуды, помешивании готовящегося блюда в кастрюле.

Поэтому идеально обустроить на кухне несколько рабочих поверхностей разной высоты. Как вариант, разными по высоте могут быть основная рабочая зона, островок и обеденный стол:

на столешнице, размещенной на уровне пупка, удобно перемешивать и резать (основная рабочая зона со встроенной варочной панелью);

месить тесто нужно с давлением вниз, поэтому любителям выпечки и пельменей подойдет заниженная на 10–15 сантиметров столешница (можно решить с помощью выдвигающегося ящика или использовать обеденный стол);

мыть посуду удобнее при завышенной столешнице, т.к. глубина мойки заставит нагибаться (иногда делают отдельно стоящие мойки).

Как быть с высотой столешницы, если рост членов семьи рост существенно отличается? Среднюю высоту искать не стоит — удобно не будет никому. Лучше ориентироваться на рост того, кто больше всего занимается готовкой. А остальные, кто готовит эпизодически, приноровятся или будут использовать другие поверхности.

Как изменить высоту столешницы

Корпуса нижних кухонных шкафов производители продолжают делать примерно одинаковыми, высотой около 72 сантиметров. Поэтому высоту столешницы остается подгонять за счет регулируемых ножек и толщины самой столешницы (они отличаются на несколько сантиметров).

Однако если ножки существуют до 20 сантиметров высотой, то стандартные кухонные цоколи, которые закрывают ножки, бывают максимум 15 сантиметров. Более высокие придется заказывать индивидуально.

Можно добавить к кухне цокольный «этаж», например, с выдвижными ящиками для противней, подносов и прочей габаритной утвари и мелочей. Как правило, такие модули можно дозаказать у производителя кухни. Или поставить нижний ярус шкафов на единый подиум.

Но при существенном увеличении высоты столешницы нужно обратить внимание на расстояние, которое остается до верхних шкафов. Особенно если в зоне фартука размещены полочки, крючки, мелкая бытовая техника. Оптимальным считается 60 сантиметров.