Психологи посоветовали правильно загадывать новогодние желания

Ритуал с сожженной бумажкой, опущенной в шампанское, может сработать, но нужно соблюсти ряд условий, объяснили психологи.

Известная традиция сжигать бумажку с написанным желанием, бросать пепел в бокал шампанского и делать несколько глотков под бой курантов вполне полезная. Таким образом человек ставит цель. Но желание так и останется «хотелкой», если его неправильно загадать.

И в первую очередь это правило о сроках исполнения желаний. «Когда вы хотите, чтобы они были реализованы? Это должны быть адекватные, реальные сроки. Нет сроков — нет результатов», — цитируетРИА Новости психолога Инну Паустовскую.

Такими же важными критериями желаний являются их конкретность, достижимость и измеримость, а также их значимость. Чем менее абстрактное желание, тем больше будет шансов у него сбыться.

Глобальные формулы вроде мира во всем мире и счастья себе и родным тоже хороши, но, скорее всего, они так и будут мечтами, которые маячат на горизонте, если человек их не конвертирует во что-то более конкретное.