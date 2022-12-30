«Аватар 2»: просто добавь воды

Сиквел «Аватара» культового режиссера Джеймса Кэмерона вышел в США 16 декабря. Продолжение под названием «Путь воды» — один из самых ожидаемых фильмов последних лет, режиссер целых 13 лет оттачивал картинку, переписывал сюжет и экспериментировал со спецэффектами. Смог ли Кэмерон снова всех удивить?

Сюжет: возвращение на Пандору

«Аватар: Путь воды» — прямой сиквел хита 2009 года, события которого разворачиваются спустя полтора десятилетия после первого фильма. Зрителям предстоит вернуться на диковинную планету Пандору, где обитают разумные на'ви.

Бывший морпех Джейк Салли (Сэм Уортингтон) — вождь клана Оматикайя в теле аватара, Нэйтири (Зои Салдана) официально стала его супругой. У них сразу четверо детей — два сына и две дочери, причем одна из девочек по имени Кири (Сигурни Уивер) — приемная, рожденная от аватара ученой Грейс.

Также у Джейка и Нейтири родные сыновья Нетейам, Ло’ак, и дочь Туктирей. Еще одним подопечным главных героев является Майлз — сын полковника Майлза Куоритча, главного антагониста из первой части, которого оставили на планете при эвакуации.

Фото: © кадр из фильма «Аватар 2»

События сиквела начинаются, когда земляне возвращаются и возобновляют колонизацию Пандоры. Погибший в финале главного сражения 13 лет назад Майлз Куоритч неожиданно возрождается в теле аватара с клонированной памятью.

Куоритч получает приказ руководства вместе остановить сопротивление местного населения. К тому же воскресший полковник мечтает отомстить Джейку Салли за собственную смерть. Он нападает на детей Джейка и встречает собственного сына.

Чтобы спасти племя, Джейк снимает обязанности вождя племени и отправляется вместе с близкими на архипелаг тысячи островов в племя Меткайина. Но убежать от прошлого нельзя.

Премьера: США, 16 декабря 2022 года

Страна: США, Lightstorm Entertainment, 20th Century Studios

Жанр: фантастика

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Актеры: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кертис

Продолжительность: 192 минуты

Возраст: 12+

Съемки: долгие эксперименты

Джеймс Кэмерон потратил годы ради экспериментов с новыми технологиями съемки. Например, режиссер добился невероятно реалистичного отображения воды и подводного мира Пандоры.

Фото: © кадр из фильма «Аватар 2»

Он также использовал повышенную кадровую частоту — в ряде динамичных эпизодов она была увеличена с 24 кадров в секунду до 48, чтобы сделать движения на экране максимально плавными и реалистичными.

Съемки стартовали 15 августа 2017 года и сначала шли в Манхэттен-Бич, затем осенью основное производство перебралось в Новую Зеландию. Полевая работа была завершена только в 2020 году.

Из-за пандемии сроки выхода сиквела переносились целых восемь раз — в итоге премьеру назначили на декабрь 2022 года. При этом режиссер предупредил, что задумал сразу пять фильмов.

Если «Путь воды» с бюджетом минимум 350 миллионов долларов не окупится в мировом прокате, остальные части «Аватара» могут попросту не выйти, хотя Кэмерон уже написал для них сквозной сценарий.

Стоит ли смотреть

«Аватар: Путь воды» при просмотре дарит знакомое поклонникам первого фильма чувство погружения в чужеродную инопланетную среду Пандоры. С технической точки зрения — это очередная визуальная революция.

Похуже ситуация обстоит с сюжетом — назвать его оригинальным можно только с натяжкой. Некоторые критики вообще посчитали сценарий слишком простым и предсказуемым.

Фото: © кадр из фильма «Аватар 2»

При этом сборы у «Пути воды» на момент написания этих строк можно предварительно считать успешными — порядка 610 миллионов долларов. С оценками печальнее — если первый «Аватар» несколько лет не покидал топ 250 лучших фильмов IMDb, то сиквел туда даже не попал.

«Путь воды» — событие настоящей преданности своему делу, своей истории, которую режиссер бережно сохранил. Да, фильм слишком затянут, финальная битва не раскручена по максимуму из-за переноса части действия в третью часть, но «Аватар 2» все равно заслуживает наивысшей оценки.