Прогнозы астрологов: что ждет Россию в 2023 году

Эзотерики обещают России год духовного пробуждения. Но одновременно россиян ждут новые законы и правила внутри страны, направленные на традиционные ценности, цензуру, запреты всего иностранного и «развратного». Но к чему это все приведет и ждет ли нас лучшее будущее?

«С точки зрения внешних энергий, 2023 год для России будет непростой, но продуктивный. Страна будет на слуху весь год. Более того, по уровню вибраций — год нашей страны. Так что рассчитывать на тихий год не приходится», — сказала Sibnet.ru чакролог, нумеролог Кристина Парфенова.

Закончится ли СВО в 2023 году?

«С точки зрения военных действий, скажем так, ничего не предвещает, что они прекратятся. Будет еще мобилизация, после февраля-марта. Возможны переговоры, но ни к чему не приведут. Все будет направлено на попытку доказать что-то миру, поэтому, пока все не поймут и не раскаются, конца не будет», — предсказала Парфенова.

Примирения России и Украины в следующем году не увидел и экстрасенс Вячеслав Лазаренко: «Весь год будет продолжаться противостояние. Для Украины это будет более трудный период, чем для России».

Известный астролог Тамара Глоба предсказала, что март даст России сильных союзников из стран Юго-Восточной Азии. «Возможности переговоров по мирному урегулированию наступят в период конца лета, начала осени, но главный момент — конец года», — сказала Глоба на своем YouTube-канале. Правда, астролог не уточнила, воспользуются ли страны этими шансами.

Будет ли столкновение России и США?

«Ядерной войны и прямого вооруженного конфликта между Россией и Западом не случится. Нас ждет пусть и напряженный, но достаточно устойчивый мир», — предсказал Лазаренко.

Он добавил, что Соединенные Штаты ожидает политический кризис. Доллар не рухнет, но США до конца этого века больше не вернутся на политическую арену в качестве лидера.

Астропсихолог Yesena также не увидела в 2023 году ни ядерной войны, ни острых столкновений России с НАТО.

«Россия, США и Китай будут решать между собой серьезнейшие вопросы современной геополитики, экономического и военного влияния. Марс, Сатурн и Coлнце в гороскопе нового года связаны между собой, значит каналы коммуникации между странами, которые воплощают на сегодня три полюса силы, будут работать вопреки кажущейся внешней конфронтации», — отметил в своем прогнозе на YouTube-канале астролог Павел Глоба.

Что будет с общественным настроением?

«В общественном пространстве будет много обмана, и до лета 2024 информационной честности и стабильности ждать не стоит. Советую всем людям взращивать в себе собственную честь и критическое мышление. Те, кто проведут ближайшие полтора года в совести и порядочности, получат огромное вознаграждение в 2025 году», — утверждает Yesena.

«В 2023 году Солнце — символический управитель года — окажется в негативном аспекте Сатурна, который будет находиться в градусе падения Плутона, пробуждающем недовольство и протестные настроения», — пояснил астрологическую картину картину Глоба.

По его трактовке, подобное положение Сатурна может привести к падению престижа власти и к началу слома системы правления, особенно в странах, связанных со знаком Водолея. И особенно там, где вертикаль власти окажется основанный на коррупционных связях. Прогнившие изнутри и не жизнеспособные системы во времена мировых кризисов, как правило, рушатся, добавил Глоба.

«Далекий Плутон 23 марта следующего года впервые с 18 века переходит в Знак Водолея. А это может привести к всплеску самосознания и протестных настроений. Девизом года может стать фраза Виктора Цоя: "Перемен требуют наши сердца"», — сказал астролог.

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Для всего мира и России, по прогнозу Глобы, наиболее критическим периодом могут оказаться апрель, июль и ноябрь.

В эти месяцы могут обостриться военные конфликты, произойти природные катаклизмы, социальные волнения.

«2023 год может положить начало революционному преобразованию общества во всем мире», — подытожил астролог.

Что будет с экономикой?

«Чуть полегче, чем 2022 год эмоционально, но также напряженно экономически. России будет проще, чем Западу», — считает Yesena.

Также астропсихолог добавила, что в 2023 году деньги будут активнее вкладывать не в ценные бумаги, а в недвижимость и землю.

Нумеролог уверена, что сильных экономических кризисов не будет, сохранится динамика 2022 года. А вот после 2023 года можно ожидать сильные экономические потрясения.