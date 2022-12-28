Калибр и «шапка»: как выбрать фейерверк на Новый год

Пиротехнику перед Новым годом можно купить любую — ракеты, петарды, фонтаны, батареи, свечи, дымовые шашки. Сделать верный выбор неподготовленному покупателю непросто. Разбираемся — чем отличается фейерверк от салюта, как подобрать калибр и самую эффектную «шапку».

Виды пиротехники

Все фейерверки условно можно разделить на три вида, говорит представитель интернет-магазина «ББ-Салют» Павел Лапшин. Самые популярные — летящие вверх и взрывающиеся в воздухе (батареи салютов, ракеты, римские свечи, шары). Наземные варианты горят исключительно на земле (фонтаны, вулканы). Третья разновидность — петарды и бенгальские огни.

Ракеты. Однозарядная пиротехническая модель. Ракета взмывает ввысь на высоту от 15 до 100 метров, оставляя за собой яркий шлейф разноцветных искр.

Римские свечи. С определенной периодичностью производят от пяти до 60 громких залпов, выстреливающих на высоту до 30 метров россыпью звезд, шаров, жемчужин, снежинок, звездочек или блесток в зависимости от «начинки».

Фестивальные шары. Выстрел напоминает минометный залп — в воздух взлетают огненные шары, рассыпающиеся на тысячи миниатюрных огоньков.

Фото: © предоставлено «ББ-Салют»

Фонтаны. Наземный вариант фейерверка, после запуска производят сноп красочных искр высотой не более 8 метров. Некоторые разновидности выстреливают со свистом или треском.

Петарды. Такой вид пиротехники не рассчитан на световое шоу, он используется для создания шумового эффекта. При запуске слышны громкие хлопки, некоторые петарды испускают разноцветный дым.

Бенгальские свечи. После зажигания дают сноп ярких искр. Небольшие бенгальские свечи можно использовать в помещении, длиной более 60 сантиметров — на улице.



Фото: © предоставлено «ББ-Салют»

Салютные батареи. Фактически, это много ракет в одной упаковке, которые после запуска вылетают из направляющих трубок, поднимаются на заданную высотку и взрываются в небе. В среднем батарея обеспечивает 10-20 залпов.

«Салютные батареи с большим количеством залпов — фактически полупрофессиональная пиротехника, полноценное световое шоу в коробке. Это самый зрелищный и заодно самый легкий вариант получить праздничное шоу. Минимум хлопот, минимум вложений, минимум подготовки при максимуме отдачи», — уточняет Лапшин.

Фейерверк — это пиротехническое шоу с акцентом на световые эффекты. В салюте важнее мощность и громкий звук, при этом он не имеет такого разнообразия форм, как фейерверк.

При этом эксперт подчеркивает, что количество залпов не всегда влияет на продолжительность фейерверка. В разных салютных батареях скорость вылета зарядов отличается: что-то может взлетать одновременно, а могут быть и большие паузы между выстрелами.

Какие классы опасности пиротехники бывают

1 класс. Хлопушки и бенгальские огни. Непрофессиональная пиротехника с радиусом опасности 0,5 метра. Они безопасны при соблюдении простых правил: нужно использовать их на улице или в проветриваемом помещения, а также не направлять на человека и животных.

2 класс. Фонтаны, вулканы и петарды. Радиус опасности — 5 метров. Применять нужно только на улице, перед использованием каждого отдельного вида следует тщательно изучить инструкцию.

3 класс. Взлетающие вверх фейерверки — ракеты, фестивальные шары, салютные батареи. Диаметр безопасного расстояния — не менее 20 метров.

4 и 5 классы. К ним относят профессиональную пиротехнику, которая продается в специализированных точках только при наличии удостоверения пиротехника. Обычным гражданам запускать такие фейерверки нельзя.

Важно соблюдать закон о тишине. Если устроить шоу в период с 23 часов до 7 утра, можно получить штраф. Исключение делается только в период массовых гуляний — например, на Новый год.

Какой калибр лучше

Выбирать фейерверк на Новый год стоит с учетом калибра — он определяется диаметром зарядной трубки. Чем больше калибр, тем выше взлетает и сильней взрывается, говорит эксперт. В бытовой пиротехнике самые распространенные калибры: 0.8, 1, 1.2 и 1.7 дюйма. Для сравнения — профессиональная пиротехника обычно имеет калибр 12 дюймов.

0.8 дюйма. Недорогой вариант для семейного праздника с детьми. Заряд вылетает на высоту порядка 20 метров, световой купол взрыва достигает 10 метров в диаметре.

1 дюйм. Высота выстрела — порядка 25 метров, диаметр доходит до 15 метров. Отличный выбор для шумного и многолюдного праздника.

1.2 дюйма. Высота вылета может достигать 35 метров, диаметр салютной шапки — порядка 20 метров. Выстрелы сопровождаются громкими звуковыми эффектами, которые способны напугать детей или соседей.

1.7 дюйма. Заряд поднимается на высоту порядка 45 метров, световой купол достигает 30 метров. Выбор для поклонников самых мощных и громких салютов, которые видны на большом расстоянии.

Выбирать праздничный фейерверк можно по его «шапке», так называют форму, которую залп принимает в небе. Вариантов визуальных эффектов множество: пальма, пион, хризантема, георгин, миньон, пестик, волна, трасса, комета, кокос, ива, жемчужина, двойное кольцо, звезда, бабочка, калейдоскоп, мина, парашют, водопад, фонарь и даже хвост тигра.

Например, так выглядит фейерверк «Скоро праздник». Калибр 1 дюйм, 80 залпов, высота до 35 метров, эффект «веерные залпы»:

«Визуальные эффекты трудно описать словами. Их нужно видеть. В нашем каталоге на сайте "ББ-Салют" практически к каждому салюту приложено видео. На нем вы можете наглядно увидеть, как это все взрывается», — советует Лапшин.

Как определиться с выбором фейерверка

Лучше начать с подсчета бюджета, рекомендует эксперт. Например, салютная батарея за 10 тысяч рублей подарит красочное световое шоу длительностью несколько минут с несколькими десятками залпов. А недорогой салют за пару тысяч обеспечит пять-семь невысоких залпов длительностью порядка десяти секунд.

На что обратить внимание при покупке:

сертификат на товар

целостность упаковки, она должны быть сухой, без следов деформации и разрывов

срок годности

наличие инструкции на русском языке

Также стоит учитывать, для какой аудитории организуется фейерверк — если зрителями будут дети, лучше остановиться на максимально безопасных и не слишком громких моделях. Выбрать большой калибр фейерверка лучше для взрослого праздника и при наличии достаточной свободной территории на безопасного запуска.

Как запускать салют

При запуске салюта не стоит игнорировать правила безопасности: сначала нужно внимательно изучить инструкцию, а затем выбрать правильное место для запуска — удаленное от строений и жилых домов на 50-100 метров, с чистым от проводов и веток деревьев воздушным пространством.

Перед запуском вся пиротехника должна быть надежно зафиксирована на ровной и очищенной от мусора площадке, зрители — находиться на безопасном расстоянии. Не стоит устраивать световое шоу в ветреную погоду, порывы могут снести горящие элементы к жилым домам или деревьям.

Фото: © предоставлено «ББ-Салют»

Если фейерверк не запустился, нельзя сразу же бежать к нему и выяснять причину — он может сработать с задержкой. Необходимо подождать минимум десять минут. После этого можно осторожно приблизиться и удостоверится, что фейерверк не тлеет.

Запускать пиротехнику должен только взрослый и трезвый человек. Доверять запуск детям нельзя — всегда есть риск, что они совершат ошибку и пострадают. Даже безобидный бенгальский огонек в некоторых случаях способен причинить вред.

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