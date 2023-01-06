Зодиак любви: чья личная жизнь изменится в 2023 году

Три знака Зодиака будут притягивать противоположный пол, будто магниты. В 2023 году они будут наделены особой любовной энергией, которая проявится в бурных романах, многочисленных романтических знакомствах и даже судьбоносных встречах.

Лев

Большая часть 2023 года будет относительно спокойный в любовных отношениях для Львов, но только не лето. С июня в личной сфере у типичных представителей знака начнутся настоящие приключения.

В это время притягательность Львов для противоположного пола значительно повысится. Появятся бывшие партнеры, старые знакомые, которые захотят возобновить общение.

Астролог Марина Соколова советует Львам обратить внимание на тех, кто рядом. В первую очередь это деловые партнеры и коллеги. Среди них может оказаться человек, который изменит судьбу.

Притягательность Львов окажет хорошее влияние и на карьеру. Многие взаимоотношения, построенные на симпатии, в будущем могут перерасти в крепкий деловой союз.

Весы

Весь год для Весов будет благоприятен в романтической сфере. В 2023 году Весы будут особенно сильно привлекать людей издалека. Это значит, что любовные отношения могут складываться на расстоянии, например, в переписке или телефонных разговорах.

Привлекать противоположный пол Весы будут своим интеллектом и умением строить диалог. Внешность может уйти на второй план.

По прогнозу астролога, у Весов в 2023 году велика вероятность завязать отношения с иностранцем, человеком старше по возрасту или выше по социальному статусу.

Весам, которые в этот период находятся в отношениях, выпадет возможность укрепить союз. Но для этого придется проявить инициативу.

Козерог

Козерогов в любовных отношениях ждет тяжелый период в начале года. Возможен разрыв отношений. Но он только освободит представителей знака от рутины и изживших себя связей.

Во второй половине 2023 года Козерогам представители противоположного пола будут особенно интенсивно выказывать внимание. Звезды обещают головокружительные романы, но они, скорее всего, окажутся мимолетными, хоть и очень увлекающими.

Интерес противоположного пола к Козерогам будет способствовать творческому росту и самовыражению.

Более устойчивые любовные отношения придут в жизнь Козерогов осенью. Начиная с сентября среди многочисленных поклонников можно будет найти того, кто принесет счастье и стабильность.

Другие знаки Зодиака в любви

Астролог Марина Соколова обнадежила и другие знаки Зодиака. Яркие любовные отношения, романы и приятные знакомства ждут представителей воздушной стихии (Близнецы, Водолей) и огня (Овен, Стрелец).

Земным и водным знакам при этом не стоит отчаиваться. 2023 год принесет Тельцам, Девам, Ракам, Скорпионам и Рыбам стабильность в уже сложившихся отношениях.