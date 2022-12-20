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Горнолыжные трассы на Алтае оборудовали освещением

Источник:
Sibnet.ru
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Туристы в Республике Алтай смогут кататься на горных лыжах после наступления темноты – трассу на курорте «Манжерок» оснастили освещением, сообщила пресс-служба компании.

Системой искусственного освещения оборудовали 1450 метров синей трассы. Одним из первых по ней прокатился руководитель «Сбербанка» – Герман Греф. Он, как представитель собственника, пообещал сделать «Манжерок» одним из лучших всесезонных курортов для семейного отдыха в России.

Сейчас здесь действуют 22 километра трасс, три подъёмника и 23 горнолыжных маршрута различной степени сложности. Зоны катания есть как для новичков, так и для профессионалов. Работает система оснежения.

Также в «Манжероке» работают гостиничный комплекс на 82 номера, ресторан, самый длинный в России 300-метровый ленточный подъёмник для детей и новичков, байк-парк, пять километров пеших троп различной сложности и уникальный тематический парк «Хранитель Большого Алтая».

В следующем году планируется открытие пятизвёздочного гостиничного комплекса на 304 номера с конференц-залом, ski-сервисом, спа-комплексом и семейным досуговым центром.

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