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Каким будет 2023‑й для рожденных в год Кролика

Источник:
Sibnet.ru
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Символ кролика
Фото: © Sibnet.ru

Год Черного Кролика будет неблагоприятным для людей, родившихся в год Зайца. Им нужно уделить много внимания здоровью, отношениям с близкими людьми и отказаться от опасных встреч, сообщил астролог Центрального Хурула Санан Гелюнг.

В буддизме считается, что животное-хозяин года не благоволит тем, кто родился под его «покровительством». И люди, появившиеся на свет в год Кролика, должны быть крайне аккуратны и внимательны к себе в 2023 году.

Так, с проблемами столкнуться 12-летние дети. Этот возраст в целом считается переходным, когда ребенок меняет жизненные взгляды. Дети, родившиеся в год Кролика, будут стараться перебороть все свои страхи, действуя наперекор здравому смыслу.

«Но люди, родившиеся в год Зайца — одни из самых умных и интеллектуальных, жадных до информации. Поэтому, загрузите ребенка образованием, допобразованием», — посоветовал астролог.

Для 24-летних людей это также будет сложный период. Особенно в плане здоровья — 2023 год станет для них травмоопасным. Велики риски травм, связанных с падением с высоты.

В целом, людям родившимся в год Кролика, стоит отдать предпочтение здоровому образу жизни. Так как следующий год неблагоприятен и в плане отношений, то лучше не планировать свадеб и отказаться от частого посещения мероприятий, где собирается много народа. Высок риск конфликтных ситуаций.

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Зима #Новый год #Религия
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