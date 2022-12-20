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Первый бутик‑отель откроется в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первый частный отель, стоимостью 100 миллионов рублей, откроется в в одном из самых северных городов мира — Норильске в январе 2023 года, сообщил представитель мэрии заполярного города.

«Бутик-отель в центре города на Ленинском проспекте, который распахнет свои двери для туристов уже в январе 2023 года, станет первым частным отелем в Норильске со своим рестораном грузинской и северной кухни, а также с услугой консьерж-сервис уровня четыре звезды», — сообщил ТАСС  представитель мэрии.

Строительство отеля заняло два года, общий объем инвестиций превысил 100 миллионов рублей. Отель рассчитан 25 номеров, в нем предусмотрен ресторан грузинской кухни на 100 мест. Также ресторан можно посещать с собаками, для четвероногих питомцев предназначены специальные коврики и миска с водой.

Летом в Норильске начали работать нескольких современных хостелов. Для отдела развития туризма, который был создан в администрации в этом году, одной из приоритетных задач является поддержка предпринимателей, которые готовы инвестировать в развитие туристической инфраструктуры.

Тема: Туризм в Сибири
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Жизнь #Туризм #Красноярск
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