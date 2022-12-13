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Красноярских воспитателей наградили медалью «За отвагу»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-центр администрации города Омска

Президент России Владимир Путин наградил медалями «За отвагу» трех воспитателей детсада № 31 в Красноярске, которые в конце марта задержали девушку, пришедшую в образовательное учреждение с ружьем, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении гражданского долга, наградить: Стус Наталью Сергеевну, Толстую Евгению Александровну, Шабанову Ирину Васильевну», — говорится в указе главы государства.

По версии следствия, 28 марта 19-летняя девушка пришла в детский сад № 31 на улице Менжинского в Красноярске. В группе девушку встретила воспитатель, которая заметила видневшееся из-под ее пальто ружье.

Воспитатель решила отобрать ружье, произошел выстрел в стену. Никто из детей не пострадал. Несколько дней назад подозреваемая посещала детский сад под предлогом трудоустройства. Установлено, что перед посещением детского сада подозреваемая застрелила из этого ружья своего 56-летнего отца в квартире.

Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктов «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего), части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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Сибирь #Красноярск #Криминал
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