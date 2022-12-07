Все больше жителей России отдают предпочтение российским винам. И дело тут не в санкциях. Импорт продукции иностранных виноделов по итогам года сократится только на 6%. Дело в изменении отношения к отечественным напиткам.

«Отечественные потребители голосуют ногами за качественное российское вино», — заявила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко. В 2022 году впервые за новейшую историю площадь виноградников в стране превысила 100 тысяч гектаров, добавила она.

По словам вице-премьера, будет собрано 760 тысяч тонн винограда, из которого можно сделать 600 миллионов литров вина. И потенциал роста огромен: емкость внутреннего рынка оценивается в 900 миллионов литров. Доля российского вина составляет пока 55%.

Импорт иностранного вина по итогам года изменится незначительно. Везут его из ЕС грузовиками небольшие логистические компании и поэтому этот бизнес менее чувствителен к санкциям, чем морские линии, объяснил «Российской газете» глава центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Меняется география импорта вин. Италия остается поставщиком номер один. А вот Испания уступила второе место Грузии. Есть заметное увеличение импорта из Армении, а Узбекистан нарастил поставки сразу в 4,5 раза, Азербайджан — более чем на 40%.

«По мере роста доли качественных российских вин доля импорта должна сокращаться. У нас есть все предпосылки для того, чтобы в перспективе, как французы, пить не более 10% иностранных вин», — считает Дальнов.

Качество или престиж

Согласно опросу, проведенному Центром изучения потребительского поведения Роскачества, 62% респондентов, покупающих вино не реже одного раза в месяц, чаще всего выбирали в магазине именно российские вина.

Россияне предпочитают продукцию отечественных виноделов из-за доступной цены и знакомого места производства, говорится в исследовании. Выбирающие российские вина также отмечали, что оно подходит к любому поводу. Импортные же воспринимаются как изысканные, утонченные и премиальные.

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Опрос также показал увеличение доверия к отечественной продукции у россиян. Если в 2020 году от российского вина отказывались 42% россиян, то в 2022 отечественный алкоголь игнорирует только 18%.

«Все большее число российских потребителей отдают предпочтение винам отечественного производства. Необходимо отметить, что помимо фактора ценовой доступности, важную роль здесь играют качественные характеристики российских вин», — приводит «Газета.ру» слова главы департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой.

Исследования в рамках проекта «Винный гид России» подтверждают, что качество российского вина с каждым годом улучшается: в этом году 37,3% исследованных вин получили самые высокие оценки, тогда как четыре года назад их доля составляла только 16,7%.

«В текущих экономических условиях российский потребитель становится все более требовательным, осознанным и вовлеченным, а соотношение цены и качества становится ключевым фактором потребительского поведения», — подчеркнула Буняева.