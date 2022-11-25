Лотерея «Русское лото» 1 января в прямом эфире разыграет более 2 миллиардов рублей, в прошлые годы среди победителей были и жители регионов Сибири.

Новогодний тираж №1473 — единственный розыгрыш «Русского лото» в году, который идет в прямом эфире. Новогодний розыгрыш «Русского лото» пройдет 1 января 2023 года в 15.30 мск в прямом эфире телеканала НТВ.

Жители Сибири не выигрывали миллиард в новогоднем тираже «Русское лото». Главный приз новогодней лотереи доставался жителям Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

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В целом чаще всего призы в лотерее с новогодним миллиардом получают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области.

Жители регионов Сибири выигрывали 1 миллион рублей и другие суммы в новогоднем тираже «Русского лото». В топ регионов по количеству выигранных денег в разные годы входили разные регионы. Например, в 2020 году это была Новосибирская область, в 2022 году — Красноярский край.

Также единичными миллионерами становились с 2020 по 2022 годы жители Иркутской, Томской, Кемеровской областей, Республики Алтай, Бурятии, Забайкальского края.

Билеты на новогодний тираж в продаже

Продажи билетов на розыгрыш новогоднего миллиарда от «Русского лото» уже начались. Билет на тираж новогоднего лото стоит 150 рублей. Продажи электронных билетов на новогодний тираж закроются 1 января в 11.00 мск, а бумажные будут в продаже до 31 декабря 21.00 мск.

При покупке бумажного билета нужно сохранить чек — без него получение выигрыша станет проблематичным. Проверить результаты новогоднего тиража можно будет на официальном сайте «Столото».

Миллиард выиграет участник или участники, в чьих билетах раньше других совпадут все 15 чисел в верхнем или нижнем поле, которые выпадают на бочонках.

Выигрыши свыше 600 тысяч рублей выплачиваются на счет, а не наличными. Оформление выигрыша происходит в лотерейном центре «Столото» по предварительной записи.