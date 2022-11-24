Мобилизованный в Омске украл кота из магазина

Неизвестный мужчина в камуфляже украл кота из одного из магазинов в Омске. В соцсетях решили, что это один из мобилизованных.
Видео, где двое военных что-то покупают в магазине, а затем один из них забирает кота, сидевшего на подоконнике, распространилось по омским соцсетям. Пользователи предположили, что это были мобилизованные.
«Обыкновенный кот, ну, обыкновенный, я не знаю. Он просто наш, и мы его приучили, и он такой воспитанный. Он (похититель) его выкинет, и ребенок просто замерзнет», — рассказала директор магазина Наталья «Подъему».
По ее словам, кота Тимошку искали по всему городу, но пока не нашли. В полицию написали заявление.
В МВД по Омской области изданию сообщили, что по поводу кражи кота следует обращаться в Минобороны.
Алекс555Или пирамиды построить,как в древности.
pepelmetalКак Русские могут быть одним народом с гитлеровцами?
EvgenAEYРоссия всегда изгой, а "партнерам" всегда было плевать на то что они творят, главное все они выставляют...
Siberian sinnerРоссию ( Русь) презрительно называли "Московией" ТОЛЬКО пшеки, и больше НИКТО во всём мире.Кстати, пшеки...