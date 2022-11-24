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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мобилизованный в Омске украл кота из магазина

Источник:
Sibnet.ru
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Неизвестный мужчина в камуфляже украл кота из одного из магазинов в Омске. В соцсетях решили, что это один из мобилизованных.

Видео, где двое военных что-то покупают в магазине, а затем один из них забирает кота, сидевшего на подоконнике, распространилось по омским соцсетям. Пользователи предположили, что это были мобилизованные.

«Обыкновенный кот, ну, обыкновенный, я не знаю. Он просто наш, и мы его приучили, и он такой воспитанный. Он (похититель) его выкинет, и ребенок просто замерзнет», — рассказала директор магазина Наталья «Подъему».

По ее словам, кота Тимошку искали по всему городу, но пока не нашли. В полицию написали заявление.

В МВД по Омской области изданию сообщили, что по поводу кражи кота следует обращаться в Минобороны.

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ЧП #Происшествия #Армия #Омск
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