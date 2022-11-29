Новый год приближается, а с ним и головная боль о том, как запастись подарками для родных, друзей и коллег. При этом нужно уложиться в бюджет. Если на самых близких экономить не стоит, то знакомым можно подарить символические презенты. Например, подготовить подарки на Новый год за 100 рублей.

Когда денег на презент всего 100 рублей, придется потратить больше времени для выбора новогоднего подарка. Если выбирать с душой и думать о предпочтениях человека, то даже недорогие подарки будут ощущаться как более личные, а не купленные за пять минут.

Подарок — пожелание

Главная задача новогоднего подарка — создать атмосферу волшебства. Поэтому подойдут подарки, связанные с желаниями человека. На полках супермаркетов можно поискать елочные игрушки или шары с изображением машины или ангелочка.

Фото: © Sibnet.ru

Машина для тех, кто хочет купить автомобиль. Ангелочек — прибавление в семье. Есть елочные украшение в виде воздушного шара — можно подарить тем, кто хочет в путешествие. Главное — включить фантазию.

Практичные мелочи

Такие подарки нужно выбирать, если известно, что человек к ним отнесется нормально. В магазинах полно новогодних кружек, прихваток или форм для печенья. Стоят недорого, но точно принесет пользу и не будут пылиться.

К этой же категории относятся носки с новогодними принтами. Этот предмет гардероба никогда лишним не будет. Если только человек не идейный противник подобных презентов.

Фото: © Sibnet.ru

То же самое с косметикой. Некоторые считают это намеком на несвежий внешний вид, а кто-то рад гелю для душа с ароматом мандаринов или в виде бутылки шампанского.

Подходящим подарком станет и косметическая маска для лица. После новогодней ночи освежающая маска или бомбочка для ванны с приятным ароматом вполне пригодится.

Тем, кого волнует экология, можно подарить набор металлических трубочек для коктейля со специальной щеточкой. Актуально на Новый год, и нет вреда, как от пластиковых одноразовых трубочек.

Сделай сам

Изготовленные своими руками подарки считаются теплыми и душевными. Получать такой презент приятно всегда, потому что на него потратили время и силы.

Даже не самые продвинутые кулинары могут найти видео с рецептом, приготовить имбирное печенье или банку соленой карамели, красиво упаковать и подарить.

Празднично украшенная баночка домашнего малинового варенья — тоже хороший вариант.

Рукодельницы могут сделать елочный венок или связать варежки с именем человека.

Избавить от стресса

Подарки «антистресс» пригодятся всем. Это могут специальные игрушки или мячи, они обычно стоят около 100 рублей.

Также можно купить недорогую раскраску-антистресс, в магазинах их огромное количество. Коллегам в офис подойдет и недорогой набор для дартса.

Конечно, чтобы найти хорошие варианты подарка на скромные суммы, нужно внимательно изучить ассортимент множества магазинов.

Но теперь это делать легко, все товары можно найти можно найти на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», добавить в корзину и просто следить, когда цены в рамках предновогодних распродаж снизятся. Но не стоит забывать, что перед праздником логистические системы перегружены и на доставку товаров уходит больше времени.