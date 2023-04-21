Функция «Мультискрин» позволяет смотреть весь доступный контент видеосервиса Wink на семи различных устройствах под одним аккаунтом. А это несколько сотен ТВ-каналов, 60 тысяч фильмов и сериалов, блоги, аудиокниги, радио, обучающий контент и караоке.

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Функция «Мультискрин» сняла зависимость от домашнего телевизора и стационарного компьютера. Благодаря ей фильмы и сериалы можно смотреть в любом месте и в любое время. Онлайн-кинотеатр Wink сохранит все настройки и историю просмотров.

Чтобы подключить устройство к аккаунту, достаточно установить на нем приложение Wink и авторизоваться по номеру телефона. В дальнейшем устройства можно отвязывать и привязывать новые.

При этом все добавленные гаджеты могут работать в Wink одновременно. Например, две приставки, два умных телевизора, ПК (сайт в браузере) и смартфоны. И члены семьи могут смотреть что-то свое независимо друг от друга. Или смотреть кино вне дома — запустить любимую передачу на смартфоне в транспорте или на телевизоре на даче.

Можно использовать устройства попеременно. Начать просмотр фильма на ноутбуке за завтраком дома, продолжить — на смартфоне по дороге на работу, завершить — вечером дома на телевизоре. Видео запуститься в том самом месте, где оно было поставлено на паузу.

Как подключить «Мультискрин»

Обычно функция «Мультискрин» активна по умолчанию. Если нет, то ее можно активировать через раздел «Моё» в меню видеосервиса (одинаково на сайте и в приложении).

Если Wink пользуется абонент Ростелекома, у которого дома подключено Интерактивное ТВ, сначала нужно сохранить номер телефона в приставке (раздел «Моё», «Вход или регистрация»). После этого можно входить в Wink на других устройствах, и на них будет доступен точно такой же набор услуг как дома.

На чем работает Wink

Видеосервис Wink работает практически на всех современных устройствах с операционной системой.

Телевизоры

Телевизоры Samsung SmartTV на базе Tizen от 2015 года выпуска

Телевизоры Samsung SmartTV на базе Orsay 2013 – 2015 годов выпуска

Телевизоры LG SmartTV на базе WebOS 1.0 и выше

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