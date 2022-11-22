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Названы продукты со скрытой солью в составе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Готовая продукция, в том числе хлеб и печенье содержат много скрытой соли, которая может вредить здоровью, сообщила главный врач «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова.

Только 20% от общего количества потребляемой нами соли приходится непосредственно на саму соль, которую мы добавляем в процессе приготовления пищи или за столом.

«"Скрытая" соль бывает в обработанных пищевых продуктах, таких как хлеб, печенье, сухие завтраки, колбасы, чипсы и так далее. Например, гамбургер может содержать более 1 тысячи миллиграммов натрия», — сказала

Большое количество соли изначально содержится в продуктах животного происхождения – мясе, рыбе, яйцах. Например, мясные блюда, приготовленные без соли, уже содержат ее около 3-4 граммов. Людям на бессолевой диете надо это учитывать.

Основной риск употребления соли — рост артериального давления (риск сосудистых катастроф). От переизбытка соли могут формироваться заболевания печени и почек, атеросклероз. Также большое количество натрия приводит к вымыванию кальция. Это грозит размягчением костей и зубов.

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