Названы продукты со скрытой солью в составе

Готовая продукция, в том числе хлеб и печенье содержат много скрытой соли, которая может вредить здоровью, сообщила главный врач «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова.
Только 20% от общего количества потребляемой нами соли
приходится непосредственно на саму соль, которую мы добавляем в процессе
приготовления пищи или за столом.
«"Скрытая" соль бывает в обработанных пищевых продуктах,
таких как хлеб, печенье, сухие завтраки, колбасы, чипсы и так далее. Например,
гамбургер может содержать более 1 тысячи миллиграммов натрия», — сказала
Большое количество соли изначально содержится в продуктах
животного происхождения – мясе, рыбе, яйцах. Например, мясные блюда,
приготовленные без соли, уже содержат ее около 3-4 граммов. Людям на бессолевой
диете надо это учитывать.
Основной риск употребления соли — рост артериального
давления (риск сосудистых катастроф). От переизбытка соли могут формироваться
заболевания печени и почек, атеросклероз. Также большое количество натрия
приводит к вымыванию кальция. Это грозит размягчением костей и зубов.