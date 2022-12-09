Иногда увлечение кем-то переходит в наваждение, мысли о нем не покидают ни на минуту, даже если отношения закончились безвозвратно. Эксперты посоветовали, как перестать думать о том, кому ты больше не нужен.

Почему преследуют мысли о человеке

Если после расставания человек не выходит из головы, постоянно хочется ему звонить, тянет следить в соцсетях, пересматривать фотографии, то в первую очередь надо понять причины такого навязчивого состояния.

Любая эмоция — это жизненная энергия для человека. А в отношениях и в периоды расставания эмоции зашкаливают — злость, агрессия, боль, любовь, страдание.

«Человек живет за счет этой энергии. Например, злится и думает об этом человеке и из этого процесса насыщается энергией», — говорит психолог Марианна Садовникова.

Но эмоции возникают не сами по себе, а вследствие привязанности к человеку. Поэтому «разбираться» нужно не с злостью или болью, а с привязанностью — сначала осознать, чтобы далее от нее избавиться.

Привязанность возникает из-за повторения ярких и важных переживаний —позитивных и негативных или их смене. В отношениях с «качелями» больше переживаний, поэтому связь становится крепче, вырабатывается определенная зависимость.

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Зависимость от человека может расти постепенно, а может произойти и «с первого взгляда».

Но к такой резкой привязанности склонны люди, изначально нацелены на любовную зависимость и настроены встретить единственного.

Как перестать думать о человеке

Разобраться с причинами зависимости важно, но если на этом мысли о бывшем(ей) не ослабевают, то специалисты рекомендуют проделать несколько упражнений.

Проанализировать все

При расставании часто возникает обида или чувство вины, которые не позволяют сознанию отпустить ситуацию. Психолог Марианна Максимова предлагает сначала проанализировать событие, которое вызвало эти чувства.

Для этого можно расчертить лист на четыре части и заполнить их:

В верхней левой части написать — что случилось, когда это событие произошло.

В верхней правой — что бы было, если бы события не было.

В нижней левой четверти — чего не случится из-за того, что произошло это событие.

В нижней правой части — чего бы никогда не случилось, не произойди это событие.

По утверждению психолога, после анализа ситуации приходит стадия принятия, которую можно охарактеризовать девизом «Все, что ни делается — к лучшему».

Принять ситуацию

Сначала необходимо принять отказ партнера, перестав надеяться на продолжение, иначе решить ситуацию не получиться.

Способы могут быть у каждого свои. По словам психолога, можно плакать и горевать столько, сколько надо, поскольку «невыплаканное» горе блокирует возможность испытывать новые эмоции, в том числе радость, счастье и вдохновение.

Контакты с бывшим(ей) лучше ограничить, не встречаться и не смотреть соцсети, иначе можно окончательно застрять и зациклиться.

Завершить действие

Ситуацию необходимо завершить. Но для этого необязательно видеться со второй стороной. Можно сделать это мысленно.

Психолог сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского Елена Богатова предлагает такой метод:

Закрыть глаза и представить перед собой человека, который не выходит из головы. «Позвольте телу совершить все, что оно хочет, дайте ему возможность прожить это так, как ему необходимо. Когда почувствуете расслабление и отсутствие сжатия и зажимов, переходите к психике. Скажите все, что хотели сказать, но не смогли ранее. Можете высказать обиды, благодарить, прощаться», — описывает упражнение Богатова.

Главное — почувствовать завершение. В конце нужно мысленно поблагодарить человека и себя за бесценно приобретенный опыт общения.

В тяжелых случаях, когда мысли о человеке стали наносить физический урон (началась резкая потеря веса, бессонница, пропал аппетит), необходимо обратиться за помощью к психотерапевту.

Пойти дальше

После этого эксперты советуют спросить себя: «Что я могу сделать сейчас, что начать двигаться вперед?». Можно выбрать для себя сразу несколько вариантов или один из них.

Максимова советует начать новое действие (хобби, кружок, сообщество), изменить себя внешне (цвет волос, прическа, стиль в одежде) или обновить окружение (снять другую квартиру, перекрасить стены в спальне или просто сменить покрывало на диване). Могут быть и другие варианты, главное, чтобы перемены символизировали новую точку отсчета.

Психологи уверены, что общение с любящими и поддерживающими людьми, а также создание собственного мира, в котором будет много счастливых моментов без бывшего, помогут изменить вектор мыслей.