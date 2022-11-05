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Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины

Источник:
«Московский комсомолец»
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Фото: © Sibnet.ru

Конфликт между Россией и Украиной будет окончательно разрешен в начале 2025 года, рассказала экстрасенс и ясновидящая Юлия Перо. По ее словам, в результате спецоперации произойдет распад украинского государства.

При этом Перо заявила, что задачи специальной военной операции будут уже практически выполнены в конце 2023 года, после чего начнется длительный переговорный процесс. Ему помогут природные катастрофы.

«Сейчас, к сожалению, люди не очень хотят договариваться, однако на протяжении 2023 года в их сознании произойдет множество трансформаций. Станет понятно, что идти старым путем дальше невозможно. Придется искать варианты решения», — подчеркнула она.

Что касается президента Украины Владимира Зеленского, экстрасенс увидела «инициацию его смерти». «Весь мир будет убежден, что он погибнет, хотя на самом деле он не умрет», — уточнила Перо.

По ее словам, в ближайшее время мир столкнется с природными катастрофами, что заставит людей всего мира сместить фокус внимания. Взаимоотношения России и Украины отойдут на второй план.

В результате отношения с Европой полностью урегулируются, санкции будут сняты. Что касается Соединенных Штатов, они оставят ограничительные меры, но после избрания нового президента ситуация начнет улучшаться.

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