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Польша отняла у посольства России базу отдыха под Варшавой

Источник:
РБК
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Посольство России в Варшаве
Посольство России в Варшаве
Фото: Masti

Польские власти забрали у посольства России базу отдыха на Зегжинском водохранилище под Варшавой под предлогом неуплаты арендной платы.

«Сотрудники Государственного лесного хозяйства изъяли и взяли под охрану имущество, арендованное посольством Российской Федерации в Варшаве в лесничестве Яблонна под Варшавой», — приводит РБК слова замминистра по климату Польши Эдварда Сярка.

База отдыха сдавалась в аренду российскому посольству с 1980-х годов. Последний раз аренда продлевалась в 2010 году. Российские дипломаты, согласно договору, могли бы пользоваться ею до 2025 года.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что посольство не могло оплачивать аренду из-за замороженных счетов. Варшава заблокировала счета российской дипмиссии в марте, объяснив это финансированием терроризма и отмыванием незаконно полученных средств.

Весной глава Гослеса Юзеф Кубица заявил, что польская сторона не желает терпеть представителей государства, начавшего специальную военную операцию на Украине.

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