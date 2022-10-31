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Астероид размером с небоскреб приблизится к Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астероид 2022 RM4 приблизится к Земле на минимальное расстояние 1 ноября. Диаметр этого небесного объекта составляет порядка 700 метров, сообщается на сайте NASA.

Впрочем, данный астероид не входит в список опасных для планеты — он пролетит на дистанции порядка 2,3 миллиона километров, что в шесть раз превышает расстояние до Луны. Вероятность его падения на планету нулевая.

В настоящее время астрономы отслеживают местоположения и орбиты примерно 28 тысяч потенциально опасных астероидов. По их оценкам, в течение ближайших 100 лет Земле не грозит столкновение с крупным астероидом.

Однако такие объекты нередко приближаются к планете на очень маленькое расстояние. Так, в 2029 году ожидается проход трехсотметрового астроида Апофиса на расстоянии 36-38 тысяч километров от Земли.

Тема: Человек и космос
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