Астероид размером с небоскреб приблизится к Земле

Астероид 2022 RM4 приблизится к Земле на минимальное расстояние 1 ноября. Диаметр этого небесного объекта составляет порядка 700 метров, сообщается на сайте NASA.



Впрочем, данный астероид не входит в список опасных для планеты — он пролетит на дистанции порядка 2,3 миллиона километров, что в шесть раз превышает расстояние до Луны. Вероятность его падения на планету нулевая.

В настоящее время астрономы отслеживают местоположения и орбиты примерно 28 тысяч потенциально опасных астероидов. По их оценкам, в течение ближайших 100 лет Земле не грозит столкновение с крупным астероидом.

Однако такие объекты нередко приближаются к планете на очень маленькое расстояние. Так, в 2029 году ожидается проход трехсотметрового астроида Апофиса на расстоянии 36-38 тысяч километров от Земли.