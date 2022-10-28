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Матвиенко посоветовала уехавшим россиянам остаться за границей

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба Совета Федерации

Россиянам, уехавшим за рубеж и критикующим Родину, следует остаться за границей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я бы хотела, чтобы те, кто так свое Отечество поливает, пусть они там и остаются, если им там хорошо. Пусть не возвращаются к нам», — сказала она журналистам в ходе визита в Узбекистан.

Она предположила, что такие критикующие Россию граждане «выслуживаются перед своими новыми хозяевами» и «зарабатывают билет в новое общество». Матвиенко заверила, что данной категории уехавших общество «дало оценку».

При этом говоря в целом о тех, кто уехал в последнее время из России, Матвиенко выразила мнение, что большинство из них вернется, но уже с большим разочарованием.

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pepelmetal

Смешно это слышать от чела у которого в стране ядерная доктрина не определена

Nik3316

зная твою русофобность, трудно предполагать кого ты имеешь ввиду...

Siberian sinner

Дружище, ты тут уточняй...Наши -это ВС РФ, добровольцы из РФ, вот это наши. Просто на Сибнете хохлов,...

corrector

карманной шавке и ее огрызку ВОЗу, отмашку хозяин не давал,