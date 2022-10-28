Матвиенко посоветовала уехавшим россиянам остаться за границей

Россиянам, уехавшим за рубеж и критикующим Родину, следует остаться за границей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я бы хотела, чтобы те, кто так свое Отечество поливает, пусть они там и остаются, если им там хорошо. Пусть не возвращаются к нам», — сказала она журналистам в ходе визита в Узбекистан.

Она предположила, что такие критикующие Россию граждане «выслуживаются перед своими новыми хозяевами» и «зарабатывают билет в новое общество». Матвиенко заверила, что данной категории уехавших общество «дало оценку».

При этом говоря в целом о тех, кто уехал в последнее время из России, Матвиенко выразила мнение, что большинство из них вернется, но уже с большим разочарованием.