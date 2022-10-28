Больше половины опрошенных новосибирцев считают, что выгорели на работе из-за невнимательности руководства и отсутствия поддержки, сообщает провели hh.ru.

На рабочем месте основным фактором, который приводит к выгоранию, 61% опрошенных работников из Новосибирской области считают невнимательность руководства и отсутствие поддержки.

Кроме того, больше половины назвали низкую зарплату, не соответствующую ожиданиям и большой объем задач. Еще 42% признали, что к выгоранию их приводит отсутствие теплых и доверительных отношений в коллективе. 26% считают, что их усталость связана с невозможностью гибкого графика и удаленной работы.

На невнимательность руководства чаще всего сетует высший и средний менеджмент, а также ИТ-специалисты. На несоответствие зарплаты активнее прочих ожиданиям жалуются представители сферы «Туризм, гостиницы, рестораны», на большой объем задач – маркетологи, а на отсутствие доверительных отношений в коллективе – работники науки и образования.