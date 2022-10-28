НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Отношения с начальством привели новосибирцев к выгоранию

Источник:
Sibnet.ru
285 1
Фото: © Sibnet.ru

Больше половины опрошенных новосибирцев считают, что выгорели на работе из-за невнимательности руководства и отсутствия поддержки, сообщает провели hh.ru.

На рабочем месте основным фактором, который приводит к выгоранию, 61% опрошенных работников из Новосибирской области считают невнимательность руководства и отсутствие поддержки.

Кроме того, больше половины назвали низкую зарплату, не соответствующую ожиданиям и большой объем задач. Еще 42% признали, что к выгоранию их приводит отсутствие теплых и доверительных отношений в коллективе. 26% считают, что их усталость связана с невозможностью гибкого графика и удаленной работы.

На невнимательность руководства чаще всего сетует высший и средний менеджмент, а также ИТ-специалисты. На несоответствие зарплаты активнее прочих ожиданиям жалуются представители сферы «Туризм, гостиницы, рестораны», на большой объем задач – маркетологи, а на отсутствие доверительных отношений в коллективе – работники науки и образования.

Еще по теме
Демограф оценил вероятность «кризиса женихов» в России
Работодатели начали искать специалистов по мобилизационной работе
Социологи рассказали, что мешает россиянам искать работу
Кто такой таргетолог и как им стать
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Неожиданный союзник России нашелся на Украине
Сову разоблачили в шоу «Маска. Танцы»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

McPino4eT

Побед нашим ребятам на передовой.

syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

mosquito__2010

40 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...

mosquito__2010

Годовую подписку на спутниковые фотографии за 600 000 000 гривен подразумеваешь под "купили целый спутник"...