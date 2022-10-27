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Троих мобилизованных с Алтая вернули домой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство РА

Троих мобилизованных жителей Республики Алтай вернули домой из пункта сбора мобилизационного пополнения, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

По данным военного комиссариата, в первом случае причиной стало поступление на очно-заочную форму обучения с 31 октября 2022 года. Еще один мужчина не сообщил об особенностях состояния своего здоровья. При уточнении данных у него выявили заболевание, по которому предоставляется освобождение от призыва по частичной мобилизации.

Третий мужчина сначала решил добровольно отправиться в пункт сбора мобилизационного пополнения. Позже, однако, он решил воспользоваться отсрочкой, предоставляемой мужчинам, у которых на иждивении трое и более детей в возрасте до 16 лет. Его также направили домой.

Две группы мобилизованных из Республики Алтай отправили в пункт сбора пополнения в минувшие выходные, 22 и 23 октября. Общее число призывников не сообщается. Провожать их пришли тысячи людей. По словам местных жителей, столько людей в столице региона в одном месте редко собирается даже на какие-то праздники. 

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