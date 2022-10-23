Истребитель Су-30СМ упал на жилой дом в Иркутске всего через шесть дней после авиапроисшествия в Ейске, где из-за упавшего Су-34 погибли 15 человек. Но оба инцидента похоже лишь внешне. Как и почему произошло крушение суперманевренного истребителя на заводских испытаниях?

Два летчика-испытателя в воскресенье, 23 октября проводили приемо-сдаточный полет на самолете «Иркута». Именно этот завод разработал и выпускает один из лучших в мире многофункциональных истребителей — Су-30СМ. Приемку проходила очередная серийная машина. Но около 18 часов по местному времени (13.00 мск) что-то пошло не так.

Возле авиапредприятия есть жилые дома, в том числе работников завода. Жители частного сектора услышали сильный гул и звук взрыва. На камеры автомобильных регистраторов попал момент, когда самолет почти вертикально воткнулся в землю, а затем возникло облако огня и дыма.

Тут же стало ясно, что самолет попал точно в жилой дом. Чудом все жильцы оказались не дома. Они потеряли только жилье.

Летчики-испытатели погибли оба. Они не катапультировались из самолета. Этот факт и отсутствие попыток выровнять самолет породило одну из версий авиапроисшествия.

Версия о смертельном сне

Если высота истребителя больше 4 тысяч метров, то пилотам нужно кислородное оборудование. Если оборудование не заряжено, неисправно или еще что-то не так с подачей воздушной смеси, то человек засыпает. Но это оборудование проверяют перед вылетом...

При этом, если у самолета включен автопилот и задана программа полета, он будет выполнять программу автопилота, пока его не отключат летчики.

«Если его не отключают, самолет продолжает летать по маршруту. Самолет не садится на автопилоте. Он достигает высоты минимально безопасной и, если летчик не берет на себя управление, самолет автоматически уходит на второй круг, и будет летать до тех пор, пока не кончится топливо», — прокомментировал «Подъему» майор ВВС и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Эксперт в области авиационной медицины на условиях анонимности сказал «МК», что возможна либо разгерметизация на высоте, либо кто-то что-то не включил, либо поступала некондиционная воздушная смесь.

Место падения Су-30СМ Фото: © СК России

«Но, насколько я знаю, испытательные полеты всегда выполняются в противоперегрузочных костюмах и гермошлемах. Если в данном случае все так и было, то возможна неисправность кислородной системы», — рассказал «МК» пилот с 40-летним стажем Владимир Сальников.

Экс-конструктор опытно-конструкторского бюро Вадим Лукашевич в беседе с «Ирк.ру» отметил, что это заводские вылеты, которые и проводятся для выявления недочетов.

«В них как правило устраняются какие-то выявленные замечания. Что и произошло, что замечания оказались слишком серьезные — летальные для людей», — сказал Лукашевич.

Он добавил, что, когда сам работал в Комсомольске-на-Амуре, за семь лет упало порядка трех-четырех заводских машин, и это считается нормальным на испытаниях.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проверку проводят также прокуратура и Объединенная авиастроительная корпорация. Официальных версий они пока не озвучивают.

Потери на земле

Дом 4 на 2-м Советском переулке в микрорайоне Ново-Ленино, в который попал самолет, восстановлению не подлежит. Здесь жили две семьи, всего пять человек. Они остались без крова.

«Встретились, обговорили проблемные моменты. Они будут решаться совместно с администрацией города. Разобрали нюансы по восстановлению документов. Все эти вопросы на контроле. Вижу комментарии про 100 тысяч пострадавшим. Это сумма на первоочередные мероприятия. Далее - работаем индивидуально. Никого в беде не бросим. И прошу далее не комментировать эту тему», — написал в своем телеграм-канале губернатор области Игорь Кобзев.

«Они в добром здравии все находятся. Мы сегодня работаем над тем, чтобы они спокойно переночевали. Завтра будем решать основные проблемы по размещению», — сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.

После крушения самолета 150 домов остались без электроснабжения. В 22.30 по местному времени в дома вернули свет.