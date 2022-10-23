Самолет Су‑30СМ. СПРАВКА

Самолет Су-30СМ в воскресенье, 23 октября упал на жилой дом в Иркутске во время приемо-сдаточного полета. Это первая катастрофа с СУ-30СМ, не считая боевых потерь. Что это за истребитель и как давно выпускается на иркутском заводе?

Су-30СМ (серийный модернизированный) признан одним из лучших истребителей в мире. Он способен действовать днем и ночью, в любых погодных условиях, может не только сбивать самолеты противника, но и уничтожать наземные цели, а также проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолетам группы, в том числе и бомбардировщикам Су-34.

Принципиально отличие Су30СМ от других самолетов семейства — двигатели с изменяемым вектором тяги, обеспечивающие машине сверхманевренность.

Главное достоинство — кабина Су-30СМ. Истребитель оснащен авиационной бортовой радиолокационной станцией «Барс», которая способна взять в цель 15 объектов и поразить одну ближнюю цель или четыре дальних, а также преодолеть помехи вражеских средств радиоэлектронной борьбы. РЛС с фазированной антенной решеткой способна обнаруживать самолеты- «невидимки».

Кроме того, кабины пилотов оснащены многофункциональными жидкокристаллическими экранами. Все это обеспечивает летчикам высочайший уровень осведомленности о воздушной обстановке.

Иркутская «сушка»

Су-30СМ — русифицированная версия самолета Су-30МКИ, который создавался в конце 90-х годов по заказу ВВС Индии в России. Но в Су-30МКИ было много систем, разработанных или произведенных в таких странах, как Франция и Израиль. А в Су-30СМ все отечественное.

Иркутский авиационный завод выпускал Су-30МКИ для Индии с конца 1990 годов. Именно этот истребитель обеспечил успешность и стабильность этому авиапредприятию. Индия тем или иным способом (прямая закупка или лицензионная сборка) приобрела более 270 самолетов Су-30МКИ.

Затем самолетом заинтересовалось Минобороны РФ. В короткие сроки «Иркут» и «ОКБ Сухого» доработали самолет под российские требования. С 2012 года эти машины поставляются ВКС РФ, с 2014 — морской авиации ВМФ России. Всего «Иркут» поставил Минобороны РФ порядка 120 машин.

В 2017 году стоимость одного Су-30СМ для ВКС России в среднем оценивали в 50 миллионов долларов.

Истребители Су-30СМ успешно выполняли боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. Эти самолеты активно используются в ходе специальной военной операции на Украине.