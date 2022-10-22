Российский город Шебекино попал под украинский удар

Украинская армия обстреляла город Шебекино Белгородской области, в результате два человека погибли, 11 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, погибли мужчина и 16-летний подросток. Четыре человека из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу.
Гладков подчеркнул, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме этого, будет решаться вопрос с восстановлением поврежденной инфраструктуры.
Так, после попадания снарядов без электричества остались почти 15 тысяч жителей. По словам Гладкова, на устранение последствий потребуется пять-шесть часов.
Nik3316нельзя убрать 55% нефти и газа с рынка без последствий, верь в сказки дальше...
AlhazredДадут-дадут. Только не то о чем ты пишешь)))
DisobedientСтрана живущая на пожертвования имеет бюджет, во как. Лидеру их памятники еще не ставят? Культ личности...
MuCbEА тут обваливаться нечему. Рубль так вообще выведен из мирового оборота. Сейчас кроме рубля и реала бразильского...