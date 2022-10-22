Российский город Шебекино попал под украинский удар

Украинская армия обстреляла город Шебекино Белгородской области, в результате два человека погибли, 11 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, погибли мужчина и 16-летний подросток. Четыре человека из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу.

Гладков подчеркнул, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме этого, будет решаться вопрос с восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Так, после попадания снарядов без электричества остались почти 15 тысяч жителей. По словам Гладкова, на устранение последствий потребуется пять-шесть часов.