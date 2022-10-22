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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский город Шебекино попал под украинский удар

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/vvgladkov

Украинская армия обстреляла город Шебекино Белгородской области, в результате два человека погибли, 11 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, погибли мужчина и 16-летний подросток. Четыре человека из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу.

Гладков подчеркнул, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме этого, будет решаться вопрос с восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Так, после попадания снарядов без электричества остались почти 15 тысяч жителей. По словам Гладкова, на устранение последствий потребуется пять-шесть часов.

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Nik3316

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Alhazred

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Disobedient

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MuCbE

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