НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Первый с 1917 года потомок династии Романовых родился в России

Источник:
«Интерфакс»
662 7
Фото: archer10 (Dennis) / Attribution-ShareAlike License

Сын родился у наследника Российского императорского дома Георгия Романова и его супруги Виктории, роды прошли в Москве, сообщила канцелярия Дома Романовых.

«Прошу всех соотечественников вознести ко Всевышнему теплые молитвы о благополучном возрастании и преуспеянии новорожденного», — говорится в обращении главы Дома Романовых Великой княгини Марии Владимировны.

Мальчика назвали Александром в честь князя Александра Невского. Это первый потомок династии Романовых, который родился в России с 1917 года.

Князь Георгий Романов и Виктория (Ребекка Беттарини) обвенчались в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге осенью 2021 года.

40-летний Георгий Романов — сын принца прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и великой княгини Марии Владимировны Романовой, внучки великого князя Кирилла Владимировича, двоюродного брата Николая Второго.

Его Ребекка Беттарини — дочь итальянского дипломата Роберто Беттарини, в 2020 году она приняла православие в Петропавловском соборе Петербурга и взяла себе новое имя — Виктория.

Еще по теме
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Уровень тревожности россиян резко вырос
Подсчитанано количество выехавших в Казахстан россиян
Уехать под обстрелы в Донецк. ИНТЕРВЬЮ
смотреть все
Жизнь #О людях
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США
Верховный шаман России предсказал исход спецоперации
Мобилизованного убили в пункте подготовки в Новосибирске
Автоэксперт перечислил слабые места китайских машин
Обсуждение (7)
Картина дня
Министр обороны США позвонил Шойгу
Снайперская стрельба Путина впечатлила британцев
Украина израсходовала весь годовой бюджет
Среднемесячная пенсия безнадежно отстанет от зарплаты
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
34
ВСУ обстреляли гражданскую переправу у Херсона, есть жертвы
33
Уганда собралась поставлять в Россию автомобили
29
Эстония признала Россию «спонсором терроризма»
28
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США
26
Суровикин заявил о «напряженной ситуации» в зоне СВО