Первый с 1917 года потомок династии Романовых родился в России

Сын родился у наследника Российского императорского дома Георгия Романова и его супруги Виктории, роды прошли в Москве, сообщила канцелярия Дома Романовых.

«Прошу всех соотечественников вознести ко Всевышнему теплые молитвы о благополучном возрастании и преуспеянии новорожденного», — говорится в обращении главы Дома Романовых Великой княгини Марии Владимировны.

Мальчика назвали Александром в честь князя Александра Невского. Это первый потомок династии Романовых, который родился в России с 1917 года.

Князь Георгий Романов и Виктория (Ребекка Беттарини) обвенчались в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге осенью 2021 года.

40-летний Георгий Романов — сын принца прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и великой княгини Марии Владимировны Романовой, внучки великого князя Кирилла Владимировича, двоюродного брата Николая Второго.

Его Ребекка Беттарини — дочь итальянского дипломата Роберто Беттарини, в 2020 году она приняла православие в Петропавловском соборе Петербурга и взяла себе новое имя — Виктория.