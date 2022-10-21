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Кто такой таргетолог и как им стать

Источник:
ROMI center
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Фото: © Sibnet.ru
Чтобы настроить таргетированную рекламу в социальных сетях и поисковых системах, требуется определить целевую аудиторию и задать ряд параметров. Этим профессионально занимается специалист — таргетолог.

Понятие «таргетинг» происходит от английского слова target, которое означает «цель». То есть таргетинг — это нацеливание на определенную категорию пользователей, которым потенциально интересен предлагаемый продукт. Поэтому очень важно как можно более точно настроить ЦА по ряду параметров: возрасту, половой принадлежности, географическому положению, поведению, интересам, образованию, месту работы.

Особенности профессии таргетолога

Специалист по таргетингу выполняет следующие функции:

  • исследует аудиторию товара или услуги;
  • анализирует ЦА платформы, на которой будет происходить продвижение;
  • экспериментирует с различными методами настройки рекламных кампаний;
  • выполняет настройки таргетинга;
  • запускает кампанию;
  • оценивает ее результаты;
  • изменяет параметры настройки объявления для повышения эффективности рекламы.

Таргетолог должен обладать необходимыми знаниями и одновременно особой интуицией, позволяющей ему чувствовать аудиторию. Выставлять настройки таргетологу помогают специальные инструменты, например, алгоритмы myTarget или «ВКонтакте».

Таргетологи отвечают за эффективность рекламы, которая выражается в конверсиях, количестве продаж, прибыли, окупаемости финансовых вложений, соотношении затрат на кампанию и дохода от нее.

Специалист по таргетингу должен уметь:

  • анализировать и классифицировать аудиторию;
  • настраивать рекламу в кабинетах социальных сетей и на специальных сервисах;
  • применять инструменты аналитики и парсеры;
  • оптимизировать рекламу;
  • вести группы в соцсетях и поддерживать контакты с подписчиками;
  • создавать визуальные креативы для объявлений.

Личные качества, которые помогут достичь успехов в таргетинге, — это аналитическое и логическое мышление, усидчивость, способность к самообучению, самостоятельность, креативность, желание и умение находить новые решения.

Модальная зарплата специалиста по таргетингу в России — 51 тысяча рублей, средняя — 80 тысяч рублей.

Выделяют три категории таргетологов. Junior — начинающий специалист, настраивающий и ведущий рекламные кампании в соцсетях и формирующий отчеты. 

Middle — специалист, руководящий кампаниями. Он формирует стратегии, анализирует итоги, изучает рынок конкурентов и рассчитывает рекламный бюджет. Senior занимается наиболее сложными проектами с крупным бюджетом и руководит коллегами предыдущих уровней.

Преимущества и недостатки профессии

Плюсы:

  • работа как в найме, так и на фрилансе;
  • востребованность;
  • постоянный поток заказов при хорошей квалификации и наличии качественного портфолио;
  • приличный уровень зарплаты;
  • относительно быстрый период обучения;
  • возможность практики без опыта работы за небольшое вознаграждение, по договоренности со знакомыми;
  • перспектива повышения в должности и даже создания собственного бизнеса — рекламное, маркетинговое или digital-агентство.

Минусы:

  • большая конкуренция;
  • длительная работа за компьютером;
  • некоторая однообразность;
  • большая ответственность, в том числе финансовая, за результаты рекламных кампаний;
  • отсутствие головокружительных перспектив в карьере.

Как стать таргетологом

Таргетинг — крайне молодая профессия, которой пока не обучают в вузах. Но если человек окончил факультет маркетинга, то ему будет легко освоить и указанную сферу.

#Психо
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Обучиться таргетингу можно на платных и бесплатных интернет-курсах, а также самостоятельно по учебным пособиям, статьям, видеороликам.

Повышать уровень можно на практике, тренируясь на небольших заказах, и собственных тестовых рекламных кампаниях.

Найти работу в сфере таргетинга помогут сайты вакансий, биржи фриланса, веб-агентства, тематические сообщества «ВКонтакте» и каналы с вакансиями в Telegram.

Таргетинг — динамично меняющаяся и прогрессирующая сфера. В ней постоянно появляются новые сервисы, трансформируются алгоритмы поисковых систем и соцсетей. Поэтому, чтобы стать по-настоящему успешным таргетологом, специалисты ROMI center рекомендуют непрерывно совершенствоваться в профессии, самообучаться и следить за изменениями правил и инструментов.
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Топ комментариев

Disobedient

Не в банках, а в отечественную промышленность вкладывать.

Alhazred

Да вот прям жаль что ее уходят... Так она эпично в Британии все разваливала. Да и бабка Лизавета сразу...

М. Алейников

А не надо было предприятия отдавать иностранцам и вывозить резервы.А то они думали что будут распродавать...

Disobedient

Ютуб весь кипит этой новостью с разных ракурсов. У вас на сектантских пабликах может пока нету, готовят...