Чтобы настроить таргетированную рекламу в социальных сетях и поисковых системах, требуется определить целевую аудиторию и задать ряд параметров. Этим профессионально занимается специалист — таргетолог.
Понятие «таргетинг» происходит от английского слова target, которое означает «цель». То есть таргетинг — это нацеливание на определенную категорию пользователей, которым потенциально интересен предлагаемый продукт. Поэтому очень важно как можно более точно настроить ЦА по ряду параметров: возрасту, половой принадлежности, географическому положению, поведению, интересам, образованию, месту работы.
Особенности профессии таргетолога
Специалист по таргетингу выполняет следующие функции:
- исследует аудиторию товара или услуги;
- анализирует ЦА платформы, на которой будет происходить продвижение;
- экспериментирует с различными методами настройки рекламных кампаний;
- выполняет настройки таргетинга;
- запускает кампанию;
- оценивает ее результаты;
- изменяет параметры настройки объявления для повышения эффективности рекламы.
Таргетолог должен обладать необходимыми знаниями и одновременно особой интуицией, позволяющей ему чувствовать аудиторию. Выставлять настройки таргетологу помогают специальные инструменты, например, алгоритмы myTarget или «ВКонтакте».
Таргетологи отвечают за эффективность рекламы, которая выражается в конверсиях, количестве продаж, прибыли, окупаемости финансовых вложений, соотношении затрат на кампанию и дохода от нее.
Специалист по таргетингу должен уметь:
- анализировать и классифицировать аудиторию;
- настраивать рекламу в кабинетах социальных сетей и на специальных сервисах;
- применять инструменты аналитики и парсеры;
- оптимизировать рекламу;
- вести группы в соцсетях и поддерживать контакты с подписчиками;
- создавать визуальные креативы для объявлений.
Личные качества, которые помогут достичь успехов в таргетинге, — это аналитическое и логическое мышление, усидчивость, способность к самообучению, самостоятельность, креативность, желание и умение находить новые решения.Модальная зарплата специалиста по таргетингу в России — 51 тысяча рублей, средняя — 80 тысяч рублей.
Выделяют три категории таргетологов. Junior — начинающий специалист, настраивающий и ведущий рекламные кампании в соцсетях и формирующий отчеты.
Middle — специалист, руководящий кампаниями. Он формирует стратегии, анализирует итоги, изучает рынок конкурентов и рассчитывает рекламный бюджет. Senior занимается наиболее сложными проектами с крупным бюджетом и руководит коллегами предыдущих уровней.Преимущества и недостатки профессии
Плюсы:
- работа как в найме, так и на фрилансе;
- востребованность;
- постоянный поток заказов при хорошей квалификации и наличии качественного портфолио;
- приличный уровень зарплаты;
- относительно быстрый период обучения;
- возможность практики без опыта работы за небольшое вознаграждение, по договоренности со знакомыми;
- перспектива повышения в должности и даже создания собственного бизнеса — рекламное, маркетинговое или digital-агентство.
Минусы:
- большая конкуренция;
- длительная работа за компьютером;
- некоторая однообразность;
- большая ответственность, в том числе финансовая, за результаты рекламных кампаний;
- отсутствие головокружительных перспектив в карьере.
Как стать таргетологом
Таргетинг — крайне молодая профессия, которой пока не обучают в вузах. Но если человек окончил факультет маркетинга, то ему будет легко освоить и указанную сферу.
Обучиться таргетингу можно на платных и бесплатных интернет-курсах, а также самостоятельно по учебным пособиям, статьям, видеороликам.
Повышать уровень можно на практике, тренируясь на небольших заказах, и собственных тестовых рекламных кампаниях.
Найти работу в сфере таргетинга помогут сайты вакансий, биржи фриланса, веб-агентства, тематические сообщества «ВКонтакте» и каналы с вакансиями в Telegram.
Таргетинг — динамично меняющаяся и прогрессирующая сфера. В ней постоянно появляются новые сервисы, трансформируются алгоритмы поисковых систем и соцсетей. Поэтому, чтобы стать по-настоящему успешным таргетологом, специалисты ROMI center рекомендуют непрерывно совершенствоваться в профессии, самообучаться и следить за изменениями правил и инструментов.