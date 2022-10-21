Чтобы настроить таргетированную рекламу в социальных сетях и поисковых системах, требуется определить целевую аудиторию и задать ряд параметров. Этим профессионально занимается специалист — таргетолог.

Понятие «таргетинг» происходит от английского слова target, которое означает «цель». То есть таргетинг — это нацеливание на определенную категорию пользователей, которым потенциально интересен предлагаемый продукт. Поэтому очень важно как можно более точно настроить ЦА по ряду параметров: возрасту, половой принадлежности, географическому положению, поведению, интересам, образованию, месту работы.

Особенности профессии таргетолога

Специалист по таргетингу выполняет следующие функции:

исследует аудиторию товара или услуги;

анализирует ЦА платформы, на которой будет происходить продвижение;

экспериментирует с различными методами настройки рекламных кампаний;

выполняет настройки таргетинга;

запускает кампанию;

оценивает ее результаты;

изменяет параметры настройки объявления для повышения эффективности рекламы.

Таргетолог должен обладать необходимыми знаниями и одновременно особой интуицией, позволяющей ему чувствовать аудиторию. Выставлять настройки таргетологу помогают специальные инструменты, например, алгоритмы myTarget или «ВКонтакте».

Таргетологи отвечают за эффективность рекламы, которая выражается в конверсиях, количестве продаж, прибыли, окупаемости финансовых вложений, соотношении затрат на кампанию и дохода от нее.

Специалист по таргетингу должен уметь:

анализировать и классифицировать аудиторию;

настраивать рекламу в кабинетах социальных сетей и на специальных сервисах;

применять инструменты аналитики и парсеры;

оптимизировать рекламу;

вести группы в соцсетях и поддерживать контакты с подписчиками;

создавать визуальные креативы для объявлений.

Личные качества, которые помогут достичь успехов в таргетинге, — это аналитическое и логическое мышление, усидчивость, способность к самообучению, самостоятельность, креативность, желание и умение находить новые решения.

Модальная зарплата специалиста по таргетингу в России — 51 тысяча рублей, средняя — 80 тысяч рублей.

Выделяют три категории таргетологов. Junior — начинающий специалист, настраивающий и ведущий рекламные кампании в соцсетях и формирующий отчеты.

Middle — специалист, руководящий кампаниями. Он формирует стратегии, анализирует итоги, изучает рынок конкурентов и рассчитывает рекламный бюджет. Senior занимается наиболее сложными проектами с крупным бюджетом и руководит коллегами предыдущих уровней.