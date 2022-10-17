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Эксперт объяснил, как перевести деньги за границу

Источник:
Sibnet.ru
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После отключения ряда банков от системы SWIFT у жителей России возникли сложности с денежными переводами по системам Visa и Mastercard на счета, открытые в других странах. Какими способами можно перевести деньги сейчас?

До недавнего времени можно было сделать переводы в те страны, где использовалась и поддерживалась система «Мир», но и с ней возникли проблемы. Так, в Турции и Казахстане, например, готовятся к отказу от нее.

Сейчас часть жителей России, которая находится за границей, столкнулись с трудностями. Если у них при себе есть карты, выпущенные в России, на них можно совершать переводы из РФ и обратно. И все! 

Обналичивать деньги почти невозможно, также как и переводить с них средства на счет другой страны или конвертировать рубли или доллары в другую валюту. Эксперты советуют несколько вариантов.

«До сих пор реально открыть карту Visa или MasterСard в одной из стран ближнего зарубежья, после чего пополнять ее или переводить туда деньги напрямую из неподсанкционных российских банков», — прокомментировал «Известиям» аналитик «Финама» Игорь Додонов.

Под санкции не попали, в том числе, Райффайзенбанк, UniCredit-банк, Уралсиб, Ситибанк, ING Bank, ОТП банк, МТС Банк, Ренессанс и другие.

Но не исключено, что при переводе из любого российского банка деньги могут «зависнуть» на неопределенный срок. В этом случае можно попробовать системы денежных переводов типа «Золотая корона», Contact, «Юнистрим».

В какие страны можно перевести деньги?

KoronaPay позволяет сделать переводы в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Молдову, Казахстан, Южную Корею, Турцию, Грузию, Беларусь, Израиль, Вьетнам.

Contaсt позволяет перевести средства не только страны ближнего зарубежья, но и в Европу, Китай, страны Юго-Восточной Азии.

Через систему Unistream можно отправить деньги получателю в Армению, Казахстан, Молдову, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь, Болгарию, Вьетнам, Германию, Грецию, Грузию, Израиль, Италию, Кипр, Монголию.

Все системы работают примерно одинаково. Все они берут комиссию за перевод, обычно это один-три процента от суммы перевода. У всех есть «потолок» по максимально сумме переводов в сутки. 

Как перевести деньги за границу

Сделать переводы можно с помощью мобильного приложения. После его установки, нужно зайти в меню и выбрать раздел «Переводы».

Затем выбрать страну, где находится получатель, сумму и валюту перевода. Переводы почти везде разрешены в рублях долларах или евро, а получение — в валюте страны получателя или в долларах.

Далее в приложении нужно вписать данные и номер телефона отправителя, а также получателя.

Последний шаг — ввести данные карты или счета, откуда спишут деньги, и подтвердить перевод. На телефон придет уникальный номер перевода, его нужно будет сказать получателю, чтобы он предъявил его вместе с паспортом в той точке, где будет забирать наличные.

Все точки, где можно это сделать указаны на картах в приложениях-геосервисах.

Отправить денежный перевод можно и без установки приложения. Например, в точках, которые обозначены на картах значками систем денежных переводов. Это могут быть салоны связи Билайн, Связной, МегаФон, МТС, Kari.

Отправителю нужно будет предъявить паспорт, указать свой номер телефона, а также данные получателя.

Деньги обычно приходят в тот же день или на следующий.

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