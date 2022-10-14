«Сердце Пармы»: каким получился главный исторический блокбастер

«Сердце Пармы», историческая драма режиссера Антона Мегердичева, вышла в российский прокат. Снятая по одноименному роману Алексея Иванова драма позиционируется как высокобюджетный эпический блокбастер. В картине сыграли Сергей Пускепалис, Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук. Удалось ли создателям оправдать авансы?

Сюжет: живая история

Писатель Алексей Иванов написал роман в 2003 году. «Сердце Пармы» охватывает вторую половину XV века. По словам создателей, это кино не просто повествует о столкновении разных культур, это прямое столкновение двух миров.

Кино сталкивает между собой православное Московское княжество, и религиозную противоположность — уральскую Парму с обитающими там язычниками. Авторы показывают разные народности и племена — вогулов, шаманов, московитов.

Фото: © кадр из фильма

Конфликт фильма — судьба русского князя Михаила, который полюбил юную ведьму Тичерть, ламию, способную становиться рысью. Князь берет ее в жены, что идет вразрез с христианством. Что преобладает в противоречивой душе князя — стремление к запретной любви, или преданность вере?

Режиссером картины должен был стать Алексей Сидоров («Бригада»), затем его решили сменить на Сергея Бодрова и только затем у руля стал Антон Мегердичев. Съемки проходили в подмосковной деревне Щеголево, а также в Пермском крае с июля 2019 до февраля 2020 года.

Создатели бережно подошли к съемкам — декорации выглядят как живые, город Чердынь сделали местной достопримечательностью в Усьве, все костюмы шились на заказ с высокой степенью достоверности.

Премьера в мире: 6 октября 2022 года

Страна: Россия, Россия-1, Фонд Кино, Star Media

Жанр: исторический эпос, драма

Режиссер: Антон Мегердичев

Актеры: Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук

Продолжительность: 159 минут

Возраст: 16+

Отзывы: в основном положительные

В сети много положительных отзывов о новом фильме режиссера Антона Мегердичева. Картину называют проникновенной и очень сильной. На сайте «Критиканство» у «Сердца Пармы» 76% по итогам отзывов, а «Кинопоиск» поставил 7,3 балла от зрителей.

Так, критик Владимир Бровин назвал проект «русской Дюной». По его мнению, смотреть кино странно и в каком-то смысле дико — на экране тысячи имен и названий, а просмотр дарит эстетическое удовольствие.

Впрочем, есть и те, кто ругает картину. Например, многие недовольны, как Александр Кузнецов изобразил князя Михаила. Жалуются на плохое раскрытие некоторые героев и также некоторые вольности с историческими фактами.

Стоит ли смотреть

«Сердце Пармы» действительно выглядит отлично. Антон Мегердичев дает жару — он заигрался в эпик, но сделал это так, что на картину нестыдно потащить всю семью. Все сделано как настоящее и выглядит живым, а с экрана звучит древний язык.

Хорошо показаны отношения князя Михаила и крестителя Иона. «Сердце» кино о том, насколько тесно соприкасаются язычники и христиане, даже плохиши выглядят по-своему правыми и отстаивающими свои жизненные цели.

Фото: © кадр из фильма

Но главное «но» — затянутый хронометраж. Роман богат на героев и события, но в фильме акценты расставлены сумбурно. Только на втором часу история начнет разматываться в увлекательный конфликт, чтобы закончиться шикарной битвой.

О чем это кино? В первую очередь, о человеке, который не мог выбрать меж двух огней, служением родине или ставшим внезапно близкими чужакам. Так и метался он, пока не осознал истину, которая искупает абсолютно все.

Герой признал свою культуру, свою сущность, а потом и остальное вслед за этим притянулось — и любовь, и вера в себя. Но показан этот внутренний конфликт в эпосе очень сумбурно и незаметно. В итоге «Сердце Пармы» — прекрасный, но затянутый эпос с проблемами в сценарии. Наша оценка — 6,5 балла из десяти.